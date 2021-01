Breve diccionario del Trap

Auto-Tune: Complemento de producción digital para poder ajustar tonos de voz. Hoy se utiliza como herramienta o instrumento musical más que un corrector de voz. Es representativo de los nuevos ritmos y de los nuevos géneros que están sonando, los más frescos y los más digitales. Tiene que ver con la onda digital de lo que estamos viviendo, de las redes, del internet. Es un tono y una voz que se instauró en nuestro tiempo.

Blessed: La bless es la forma más bonita de decirle a la mota, a la bendición. El blessed es mantenerse bendecido pese a todo. Sabemos que el trap tiene muchos lados oscuros, pero estar blessed o bendito es mantenerse con esta protección de que seguimos haciendo las cosas, sean buenas o malas, pero estamos ahí, bendecidos.

Firebo1, Young Cister y Polimá Westcoast. Foto de Francisco Farías

Blunt: Es una especie de tabaco saborizado en que se envuelve la mota. Lo que hace transformar tu caño normal, envuelto en papel, en una especie de puro. Por fuera tabaco y por dentro mota. Generalmente alusivo en muchas canciones.

Chanteo: Un chanteo es la agrupación de todas las barras [líneas de cada canción] que tú dices aceleradamente en tu pedazo de tiempo que tienes dentro de la canción. Dentro de la estructura de una canción puede ser: coro, chanteo uno, estribillo, coro, chanteo dos…

Codeína: Es un componente que traen los jarabes para la tos. Cuando la mezclas con Sprite te queda una dirty Sprite [ver Double cup]. Al fumarte un blunt, genera un estado que quedái así como sumergido, como espeso. Se toma para poder estar más en la nota, para estar más high, más volao.

Princesa Alba. Foto de Francisco Farías

Doblar pantalón: Es un término calle que da a decir que una persona que era pana [amigo] tuyo, que andaba arrastrando el pantalón contigo, está doblando pantalón para cuidar su integridad y dándose la vuelta a las cosas que en verdad decía. Una persona que hace muchas contradicciones es una persona que está doblando pantalón.

Double cup: Es el recipiente en que se toma la dirty Sprite. Son dos vasos de plumavit de 720cc. Se ponen los dos, uno dentro del otro, para poder mantener los hielos en su estado frío y para que el jarabe no pueda gotear a través de los poros. Se ponen los hielos, se llenan dos o tres dedos de codeína y se le agrega Sprite. Arriba se le echa caramelos, para que quede una pócima súper dulce, ya que el jarabe es amargo. Puedes tomarlo de a poquito, de a sorbitos, mientras te fumái un blunt.

Drill: Es el trap más explícito que, entre comillas, es el purista. Es el trapper que te canta desde el punto [ver Punto], de su hood, de su barrio. Que tiene el punto ahí establecido, que trapichea [ver Trapicheo], que no se va del barrio. Es agresivo, con armas.

Firebo1 y Young Cister. Foto de Francisco Farías

Drip World: Crew de trap fundada por Big Angelo y Young Cister. En su comienzo también estuvieron los Yao Skuad. Fue el primer movimiento de unos jóvenes que estaban descubriendo este nuevo ritmo y también haciendo música. Al tiempo después ingresan los cabros de la Finesse Jugg.

Equipo del Terror: Eran Ben Weapons, Big Angelo y Young J Star. Fue el primer grupo en hacer drill trap en Chile. ¿Por qué? Porque el primer grupo en hacer trap que hubo en Chile fue Nación Triizy. El Ben Weapons y el Big Angelo venían de la escuela del beatdown, que es una especie de rap con hardcore, que tiene mucha relación con el drill porque es agresivo y tiene mensajes narcos.

Eskere!: Es un grito. Cuando pegan los drops, cuando pega la parte más fuerte de la canción, generalmente se grita eskere! Viene del skrrt! [ver Skrrt!], que era el sonido de los autos haciendo drift. Eskere! es la modificación que le hizo Lil Pump, que debe ser uno de los artistas con más récords en el trap, con más números. Lo que hizo fue modificar el skrrt! en “esskeetit!”. Después Duki lo viralizó como eskere [también se cree que viene de “let’s get it!”, que significa “vamos a conseguirlo”].

Yung Beef. Foto de Francisco Farías

Fake/feka: Es algo que no es original. Un feca es un hueón que no es real, un hueón que simula ser algo pero no lo es, que quizás tiene una imagen y por atrás anda haciendo otra cosa. Y alguien que ocupa cosas feka, es alguien que ocupa réplicas.

Ficha/fichy: Es tener registro. Va en el término de tener una carrera. Ser una ficha es tener un camino o reconocimiento dentro de la escena. Ser connotado, ser un hueón ficha.

Flex: Viene de estar ready, de estar listo, de estar preparado. Viene de hacer las flexiones de brazo. Cuando estás haciendo hartas flexiones estái flex, estái ready, estái listo.

Pablo Chill-E. Foto de Francisco Farías

Flush: Es el dinero, el money, el peso. Por lo que nos movemos, por lo que trabajamos, lo que compartimos, con lo que comemos y fumamos, lo que estamos invirtiendo.

Glock: Es un modelo de pistola semiautomática, que se cree que es la mejorcita. Es un arma rápida, portable, por eso generalmente la meten en los clubs para protegerse. Es conocida por eso: rápida y táctica.

Josear: Hacer dinero, moverse, ver los métodos para poder hacer dinero. Viene del término inglés hustler [buscarse la vida]. Moverse para hacer el flush. Ese es el joseo: moverse por el dinero. Cada uno puede josear como puede. Ya tú ves el método. “Mira manito, estoy joseando una tele, si quieres ser parte”. “Oye manito, tengo una sustancia ahí, pa’ josear”.

KSN FAM: Colectivo de artistas y amigos de Felipe “Ceaese” Arancibia. Son cabros del lado oriente de la capi y que empezaron a incursionar en cómo era la escuela gringa. Es una crew que se conforma de mucha gente. Está Ceaese, el Yaero, el NegroB, el Foche, el Dr. Indoor, el Wasafu, es una familia gigante.

Lean: Codeína con Sprite [ver Double cup].

Pablo Chill-E y Yung Beef. Foto de Francisco Farías

Malianteo: Estilo de rapeo que habla sobre cosas que hacen los maleantes. Cantar malianteo es cantar calle, cantar explícitamente lo que vive el maleante.

Misión: Irse de misión es pegarse un movimiento que hay que hacer para conseguir algo. La misión puede ser meterse a un lado, puede ser quitarle la hueá a un loco, puede ser salir a entregar algo que está ilícito. Una meta es una misión. Pegarse la misión: pegarse el objetivo.

Palo: Pegar un palo es pegar un hit. Palo es cuando lográi ese hit musical en el estudio. Cuando ya cachái que está saliendo un palo. Que el hit va a pegar tan fuerte que va a pegar un palo.

Pegarse: Es lograr el éxito y estar trendy [tendencia]. Cuando estái pegao, estái pegao en la oreja de los fans o en las listas de producciones. Todo el mundo te está escuchando. No te pueden despegar de tu éxito. Igual que un tema pegao, es un tema que logra posicionarse y estar ahí sin que nadie lo saque.

Plug: Es una persona que te conecta con alguien, con algún servicio, con alguna sustancia, con algo que tú necesitas. Es el que te hace la conexión. Plug viene de enchufe, de enchufar, entonces es el loco que —si tú quieres fumar mota— te conecta con el vendedor. Es el que te hace la manito.

Punto: Es el lugar de encuentro que se utiliza para vender drogas. También puede ser un lugar de unión, un estudio, un centro de reunión.

Sauce: La salsa, lo sabroso. Puede reflejarse en el canto o en cómo te vistes. Check the sauce: cacha esta salsa que llevo puesta. “Oh, hermano, cacha la salsa que tiene este hueón”.

Shile Clique: Nombre de la crew de Pablo —antes que se llamara Pablo Chill-E— con otros amiguitos que escuchaban trap gringo y querían hacer hueás nuevas. De Pvblo Shile Clique lo cortó a Pablo Chill-E, como Chile del país y chill de estar relajado.

Shishi Gang. Foto de Francisco Farías

ShishiGang: Movimiento urbano, musical y social nacido en Puente Alto, de la mano de Pablo Chill-E, uno de los pioneros del trap en Chile, cantando lo que en verdad pasa en las calles. Es también un sello, ShishiGang Records, que hoy día funciona como una sociedad de artistas y una fundación social de ayuda solidaria.

Shout-out/Sharau: Es una especie de agradecimiento. Una forma de decir gracias o darle una mención a alguien. Generalmente se hace cuando estás en tarima. “Shout-out para la gente que sigue este movimiento, shout-out para el público, shout-out para todo el equipo que está detrás”.

Skrrt!: Es un sonido del trap purista. Nace de la banda Migos. Es el sonido de las llantas haciendo derrape, escuchando la música trap fuerte, cuando se pegaban las misiones.

Swag: Tener estilo para caminar. Luego evoluciona como tener swag para vestirse, tener swag para cantar; es una palabra del inicio del trap.

Tirar la pelá: Es un término calle. Es tirar la mala onda, tirar un comentario negativo sin fundamento, es tirar malas energías, es desear mal. La pelá es la muerte. Entonces tirar la pelá es desearle algo malo a otra persona.

Princesa Alba. Foto de Francisco Farías

Trap house: Es el punto donde se preparaban, guardaban y vendían las drogas. Las casas de trampa en donde se vendía y se grababa al mismo tiempo la música.

Trap House [Chile]: Es el lugar donde se hicieron los primeros eventos de trap aquí en Chile. Se ha movido, pero sigue. Es un lugar oculto en Santiago donde podís carretear full.

Trapicheo: Josear. Mantenerse activo moviéndose.

La Vendición: Es un sello independiente creado por Yung Beef, Kaydy Cain y Khaled para los nuevos artistas españoles. Luego se empiezan a expandir, a agrandar, a buscar nuevos exponentes. Pablo Chill-E y Young J Star son los primeros artistas chilenos firmados.