Adiós a la Reina del Funk: Muere Betty Davis a los 77 años

A los 77 años murió Betty Davis, pionera del funk, este miércoles 9 de febrero por causas naturales. Danielle Maggio, íntima amiga de la cantante y estudiosa de su trabajo, confirmó la noticia al medio Rolling Stone. Así mismo, Connie Portis, cercana de Davis, se refirió a su muerte en un comunicado:

“Es con gran tristeza que comparto la noticia del fallecimiento de Betty Davis, una música talentosa y pionera estrella del rock, cantante, compositora e ícono de la moda. Por sobre todo Betty fue una amiga, tía, sobrina y amada miembro de su comunidad en Homestad, Pennsylvania y de sus amigos y fans de todo el mundo”.

Los funerales y tributos a la ex esposa de la leyenda de jazz, Miles Davis, serán avisados en los próximos días.

Una pionera

Reconocida por sus canciones cargadas de sexualidad, Davis se destacó en el género del funk durante la década de 1970. Si bien en un principio se dedicaba al modelaje, la oriunda de Carolina del Norte decidió consagrarse a la música lanzando su primer single, Get ready for Betty, en 1964.

La mayor parte de su repertorio fue grabado entre 1964 y 1975 y en 1968, luego de contraer matrimonio con Miles Davis, cambió su nombre artístico a Betty Davis. El matrimonio duró un solo año, pero el músico le dedicó la canción Madwmoiselle Mabrye y ella lo introdujo a su etapa de fusión con el rock, lo que marcaría la carrera del trompetista. Fue algo así como la mentora de su fase más arriesgada y experimental.

Su música, si bien no fue un éxito comercial, marcó la historia musical por su alto contenido sexual y sus sonidos de acento funk, además de un marcado activismo y empoderamiento. Su canción más conocida, They say I’m different, forma parte de su segundo y penúltimo álbum de estudio. Con solo tres discos grabados, sus sonidos salvajes y rasposos dan una atmósfera especial y la convirtieron en una figura influyente de la escena musical de Nueva York.

Hace poco una canción escrita por ella resurgió luego de formar parte de la banda sonora del documental nominado al Oscar, Summer of Soul. Un proyecto de Questlove que revisa la historia del festival de Harlem que en 1969 celebró la cultura negra y que dentro de sus canciones incluye Uptown de los Chambers Brothers, escrita por Betty Davis.