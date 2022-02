Muere Gary Brooker, líder de Procol Harum y la voz de A Whiter Shade of Pale

“Con el más profundo pesar, debemos anunciar el fallecimiento el 19 de febrero de 2022 de Gary Brooker, cantante, pianista y compositor de Procol Harum, además de una luz brillante e insustituible en la industria de la música. A los 76 años había estado recibiendo tratamiento para el cáncer, pero murió en paz en su casa”.

Con estas palabras, los miembros sobrevivientes de la reconocida agrupación británica Procol Harum anunciaron durante esta tarde el fallecimiento de su líder y cofundador Gary Brooker, quien coescribió e interpretó el clásico sesentero A Whiter Shade of Pale, canción que se transformó no solo en el mayor éxito musical de la agrupación, sino que marcó a toda una generación, tanto en el Hemisferio Norte (la del llamado “Verano del amor”) como la escena chilena hippie del cambio de década.

De hecho, A whiter shade of pale fue el himno que inauguró la realización de festival santiaguino de Piedra Roja, en octubre de 1970, a cargo del tecladista Víctor Rivera.

El éxito, uno de los sencillos más vendidos y reversionados de la historia, llegó a ser incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll durante 2018.

La primera aparición de Brooker en la escena musical británica se dio en 1962 junto a la banda The Paramounts, con quienes alcanzaría un relativo reconocimiento gracias a una versión de la canción Poison Ivy de Jerry Leiber.

Sin embargo, a fines 1966 la banda decidiría separarse y tiempo después Brooker resolvería fundar Procol Harum, en 1967 y junto a su amigo Keith Reid, quien se desempeñó como principal letrista del grupo. A ellos se unieron Ray Royer en guitarras, el bajista David Knights y Matthew Fisher en el órgano y los acompañamientos vocales.

Luego del éxito inicial del sencillo A Whiter Shade of Pale, lanzado el mismo año de su fundación, la agrupación consiguió hacerse un lugar en la escena musical local de los años ‘60, en donde fue parte junto con los míticos The Who y Queen de la incipiente escena de rock británico de aquellos años.

Junto a Protocol Harum, Brooker lanzaría 10 álbumes hasta la disolución de la banda en 1977, tras lo cual, el cantante se mantendría en la escena musical colaborando con artistas como George Harrison en los discos All things must pass (1970), Somewhere in England (1981) y Gone Troppo (1982).

Además, Brooker se presentó en 1990 junto a Ringo Starr como parte de la agrupación Ringo Starr & His All-Starr Band y participó como miembro de la banda de Eric Clapton, grabando los teclados y coros en el disco Another Ticket (1981).

Finalmente, luego de su disolución, Procol Harum se reunió de manera esporádica para giras y otras apariciones durante las décadas siguientes, llegando a publicar los discos The prodigal son (1991) y The Wells on fire (2003). Así, su lanzamiento más reciente fue el disco Novum (2017), en el que Brooker fue el único miembro de la formación original que participó en la grabación.