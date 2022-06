Queen, Rod Stewart, Elton John: un recital de alta realeza tuvo la Reina Isabel en su jubileo

Nada menos que 70 años en el trono cumple este 2022 la reina Isabel II, de Inglaterra. Se trata del llamado Jubileo de Platino, que desde el pasado jueves tiene a los británicos festejando a su nonagenaria monarca, de 96 años.

Por ello, se preparó la llamada Fiesta de Platino a las afueras del Palacio de Buckingham. Al lugar, según reportan medios británicos, llegaron cerca de 22.000 asistentes con entradas. La celebración comenzó a las 19.30 de gran Bretaña (14.30 de Chile) con un sketch de apertura en el que la mismísima reina Isabel II y el entrañable Oso Paddington compartieron un sandwich.

Tras ello, vino lo que todo el mundo esperaba, música en vivo. Una banda histórica abrió los fuegos, y como se celebraba a la reina, nada menos que Queen, con Adam Lambert en la voz, para comenzar. La multitud los recibió de manera eufórica al son del clásico We will rock you, de 1977. Luego, pasaron Don’t stop me now y cómo no, We are the champions. Mientras el público, y la familia real, aplaudían.

Queen + Adam Lambert perform at the BBC Platinum Party at the Palace, as part of the Queen's Platinum Jubilee celebrations, in London, Britain June 4, 2022. REUTERS/Hannah McKay/Pool

En la previa, el guitarrista Brian May aseguró en un comunicado: “Veinte años después de tocar en el glorioso Jubileo de Oro, estamos muy contentos de que nos inviten de nuevo. Luego hubo un momento en el que me pregunté…después del techo del Palacio de Buckingham ¿adónde puedes ir? “.

Acto seguido, se presentó Rod Stewart, quien interpretó Sweet Caroline. Por supuesto, enfundado en su reconocida chaqueta amarilla.

Rod Stewart performs at the Platinum Jubilee concert taking place in front of Buckingham Palace, London, Saturday June 4, 2022, on the third of four days of celebrations to mark the Platinum Jubilee. The events over a long holiday weekend in the U.K. are meant to celebrate Queen Elizabeth II's 70 years of service. (AP Photo/Alastair Grant, Pool)

Un número conmovedor fue el tenor italiano Andrea Bocelli, quien interpretó una versión de Nessun dorma, la famosa aria de Giacomo Puccini.

Andrea Bocelli performs at the Platinum Jubilee concert taking place in front of Buckingham Palace, London, Saturday June 4, 2022, on the third of four days of celebrations to mark the Platinum Jubilee. The events over a long holiday weekend in the U.K. are meant to celebrate Queen Elizabeth II's 70 years of service. (AP Photo/Alastair Grant, Pool)

Bocelli, en declaraciones realizadas en la previa, mediante un comunicado, aseguró: “Considero un enorme privilegio estar entre los invitados en el escenario del concierto del Jubileo de Platino de Su Majestad la Reina y poder ofrecer mi contribución a la banda sonora de un evento histórico tan extraordinario. Con renovada emoción, después de haber tenido el honor de celebrar el nonagésimo cumpleaños de La Reina, me dispongo a cantar de nuevo ante Su Majestad y la Familia Real, con la esperanza de expresar dignamente, a través del lenguaje universal de la música, mi admiración por un carácter igualmente universal: una de las figuras más notables de los últimos tiempos, profundamente conectada con la historia de nuestro continente y más allá”.

También pasaron Duran Duran, quienes junto a Nile Rodgers tocaron Notorius y Girls on Film. Además, Alicia Keys se subió al escenario e interpretó Superwoman, Girl on fire y Empire state of mind.

Pero un momento altamente esperado fue la aparición de Elton John, quien, por encontrarse de gira tuvo que actuar mediante un video proyectado en el frontis del palacio. En la ocasión interpretó una sentida versión de Your song, su hit de 1970 y que también interpretó en el Jubileo de Diamante de la monarca, en 2012. El cantante se encuentra en los descuentos de su carrera, puesto que anunció su retiro de la música para finales de este 2022.

El cierre corrió por cuenta de la cantante estadounidense Diana Ross, con su primera actuación en directo en el Reino Unido en 15 años. Cantó Chain reaction y Thank you.

Diana Ross performs during the Platinum Jubilee concert taking place in front of Buckingham Palace, London, Saturday June 4, 2022, on the third of four days of celebrations to mark the Platinum Jubilee. The events over a long holiday weekend in the U.K. are meant to celebrate Queen Elizabeth II's 70 years of service. (AP Photo/Alastair Grant, Pool)

En la jornada también se presentaron, entre otros: Jax Jones, Mabel, Stefflon Dun, Elbow, Craig David, George Ezra, Lord Andrew Lloyd Webber, Mimi Webb.