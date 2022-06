The Libertines grabarán nuevo disco en Jamaica con guiños a The Clash

Tras siete años, hay pistas de posible nueva música de The Libertines. El líder del grupo, Pete Doherty, señaló que hay planes de grabar un álbum en Jamaica, el que vendría a suceder a Anthems for Doomed Youth (2015), su disco de regreso y cuarto de su trayectoria.

En charla con The Guardian, Doherty señaló que la motivación tras el nuevo material es que “todavía sentimos que hay asuntos pendientes y hay más canciones para escribir”. Además, añadió que está en buenos términos con su compañero Carl Barât y, de hecho, ello explica en parte la decisión de grabar en Jamaica.

Según Doherty, “él [Barât] no quiere hacerlo en Inglaterra, o en Francia, que él ve como mi territorio. Así que el plan es ir a Jamaica e intentar hacer otro disco de Libertines”.

El mismo Doherty ha señalado que la idea de ese nuevo álbum, es que sea ecléctico. Al respecto mencionó como ejemplo a Sandinista! (1980) de The Clash, un vínculo no menor considerando que el ex Clash, Mick Jones, fue el productor del disco debut de la banda, Up the bracket (2002), lanzado hace 20 años. “Sandinista! todavía lo resume porque todavía hay muchas ideas. Se trata solo de reunir a todos en una habitación y seguir adelante”, dijo el músico a NME.