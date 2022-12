Hugh Grant se une a Kate Winslet en nueva miniserie de HBO

Dos años después del lanzamiento de The undoing, Hugh Grant anuncia su regreso a HBO y HBO Max. El actor inglés participará en The palace, una miniserie escrita por Will Tracy (Succession, El menú) que ya tenía confirmada a Kate Winslet como protagonista.

Según revelan los portales estadounidenses, Grant desempeñará un papel de estrella invitada y se suma a un elenco que también cuenta con el belga Matthias Schoenaerts y la británica Andrea Riseborough.

Por ahora la sinopsis del proyecto señala que “cuenta la historia de un año dentro de los muros del palacio de un régimen autoritario a medida que comienza a desmoronarse”.

El intérprete de Un lugar llamado Notting Hill (1999) volverá a colaborar con Stephen Frears, director y productor de la ficción, con quien ya trabajó en la película Florence Foster Jenkins (2016) y la miniserie A very English scandal (2018), por la que logró nominaciones a los Globos de Oro y a los Premios del Sindicato de Actores (tal como con The undoing).

Después de Mildred Pierce (2011), Mare of Easttown (2021) y la próxima adaptación de la novela Trust, The palace se convertirá en el cuarto proyecto de Winslet junto al canal.

Su estreno será a través de HBO y HBO Max en fecha por anunciar.