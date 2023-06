Blur lanza nuevo single, “St. Charles Square”: escúchalo aquí

La banda británica Blur continúa con los adelantos de su inminente nuevo trabajo. Ahora el cuarteto liderado por Damon Albarn ha liberado la canción St. Charles Square, que será parte de The Ballad of Darren. Este sencillo se suma a The Narcissist, estrenado hace pocas semanas.

Fue Albarn quien, en una distendida charla con Zane Lowe para Apple Music 1, se refirió a la canción: “Me sentí muy aliviado de que fuera así en el estudio. Es decir, en mi maqueta se aludía a ella por los acordes que se mantienen en el estribillo -tiene ese ritmo-, pero Graham [Coxon] realmente se dejó llevar. Tiene una atmósfera increíble. Todo el mundo toca muy bien”.

En concreto, The Ballad of Darren es el sucesor de The Magic Whip (2015). Incluirá 10 canciones que fueron producidas por James Ford en el Studio 13 de Londres.

Próximamente, Blur saldrá de gira, cuyo tramo latinoamericano pasará por la versión argentina del Primera Sound y en Chile serán headliners del Festival Fauna Primavera, agendado para el 24 y 25 de noviembre.