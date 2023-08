Silvana Estrada: la destacada cantautora mexicana agota su show en Santiago y anuncia segunda fecha

La cantautora mexicana Silvana Estrada, parte de la generación que ha renovado la canción latina, ha causado gran expectación en su aterrizaje en Chile. Su primer show, marcado para el 17 de octubre en el Teatro Nescafé de las Artes, se agotó en 48 horas.

Por lo mismo, se sumó otro para el día 24 en el mismo lugar. Expectación pura Las entradas estarán disponibles desde este miércoles 23, a las ocho de la mañana, a través de Ticketek. Además, será teloneada por las chilenas Cuarteto Austral.

La cantautora de 26 años llegará a Chile en medio de su gran connotación internacional. Fue premiada con un Latin Grammy como Mejor Nueva Artista y su álbum debut Marchita fue destacado entre los mejores de 2022. Este promisorio trabajo fue reseñado en medios tan importantes como The New York Times, Pitchfork, BBC Radio, The Guardian, NPR Music y Rolling Stone, quienes alabaron su llegada cautivadora y su sabiduría emocional.

Además, Silvana Estrada fue la primera artista “EQUAL” de Spotify México (programa global que fomenta la equidad de las mujeres en la música) y fue elegida para el programa “Up Next” de Apple México.

Del mismo modo, ha colaborado con importantes artistas, entre los que sobresalen AURORA, Andrew Bird, Natalia Lafourcade, Devendra Banhart, Jorge Drexler, Gustavo Dudamel, la LA Philharmonic y los chilenos Benjamín Walker y Mon Laferte.

En su álbum Marchita, Estrada expone una serie de emociones gigantes, que llevan al oyente a viajar a través de su entrega poética y seductora. Han sido sus canciones y su sensible interpretación, las virtudes que elevan a la cantautora como una de las más importantes de su generación.

Con Milagro y desastre, single estrenado hace menos de tres meses, Silvana Estrada volvió a sorprender a su público, esta vez con una composición que reivindica las cartas de amor, incluso aquellas de ruptura, ya que como ha señalado “la relación milagro y desastre es pendular y el movimiento de la vida siempre va de un extremo a otro. Ahí está su magia y la magia del tiempo”.