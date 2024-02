¿Efecto Taylor Swift? Cuando Anitta influyó en las últimas elecciones presidenciales de Brasil

Al igual que muchos artistas contemporáneos, Anitta no se desmarca de la política en su país natal, Brasil. Es más, gracias a su intervención, las últimas elecciones presidenciales dieron un vuelco, ya que tras su llamado a los jóvenes a inscribirse en el sistema electoral, más de 2 millones de adolescentes se sumaron a los votantes.

Larissa de Macedo Machado es el nombre real de Anitta, la cantante brasileña que debuta en el escenario de la Quinta Vergara. Autora de temas en portugués – su lengua materna– y en español, la artista se caracteriza por utilizar ritmos del reggaetón, funk y pop. Envolver y Mil veces son algunas de las canciones que se han vuelto un éxito en todo el globo.

Considerada una ‘enemiga’ directa de Jair Bolsonaro, la artista influyó en la política durante su gobierno, ejerciendo presión en temas relacionados con el medio ambiente, la homofobia y el racismo.

Foto: Dedvi Missene

Tras las elecciones primarias de 2022, la artista lamentó el resultado, donde Lula da Silva y Jair Bolsonaro fueron elegidos. “Independiente del resultado de las elecciones, nadie saldrá enteramente vencedor, pues una nación dividida es una nación en guerra. Una nación en guerra es una nación triste y enferma”, expresó Anitta en sus redes sociales.

Sin embargo, no se hizo a un lado. Se sumó a la candidatura del representante del Partido de los Trabajadores. “La postura extremadamente agresiva y antidemocrática de esa gente no me deja otra opción (…) No soy petista y nunca fui. Pero este año estoy con Lula”, escribió Anitta en su cuenta de X.

“A partir de este momento soy Lulalá primer turno. Y lucharé por una novedad en la política presidencial brasileña en las próximas elecciones” de 2026, agregó Anitta. “Vamos allá gente, a cambiar este presidente”, expresó en redes sociales.

La artista se presenta esta noche en el escenario de la Quinta Vergara, cerrando la cuarta jornada del Festival de Viña del Mar.