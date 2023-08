Alejandro Tabilo: “No esperábamos hacer el top 100 tan rápido y eso nos pilló un poco desprevenidos”

Alejandro Tabilo (26 años y 112º ATP) vive un momento clave en una temporada compleja por diversas situaciones. A pesar de todo, saca lecciones positivas y se ilusiona con un pronto regreso al top 100. Conversa con La Tercera en el marco de un evento del circuito de challengers Dove Men+Care Legión Sudamericana.

¿Cómo ha sido este año para usted?

Han sido buenos meses. He tenido altos y bajos con algunas lesiones y molestias, pero dentro de todo, en las oportunidades que he podido jugar, me ha ido bastante bien.

Su entrenador comentaba que no había podido prepararse adecuadamente producto de las lesiones. ¿Cómo pudo compensar eso?

Hemos estado tratando de jugar todo o estar muy enfocados con el el top 100; algunas veces trato de apurar el proceso, y eso me toma mucho el cuerpo. Tuve un inconveniente con la muela. Después de Roland Garros, me dio una infección tremenda y tuve que parar. Obviamente, no me gusta mucho hablar de cuando me duele algo, porque a veces la gente piensa que no quiero jugar. Pero me tuve que bajar de un torneo en Puerto Rico, de otro en Italia.. Me carga bajarme. Ahora en Umag tuve una molestia con el cuádriceps, llegué medio justo a Los Cabos. Salía desgarro, pero menos mal que no fue nada muy grave.

Le iba a preguntar por Los Cabos, porque fue llamativa la forma en que se desplazó en ese partido ante Meligeni. Incluso, parecía algo desganado.

Yo soy uno de esos que juega siempre, con dolor o sin dolor. No me gusta decir que me duele algo si estoy lesionado. Cuando paro o tengo una lesión es porque me aguanté mucho. La gente no sabe todo lo que está pasando, pero sí; después de Umag tuve que parar una semana completa por la pierna. Traté de hacerlo mejor en Los Cabos, para ver cómo iba sintiendo, porque igual venía de buen ritmo, llegando a semis y ganando challengers. De tenis venía bien, pero de físico estaba medio ahí. Me sentía lento, me costaba moverme un poco.

Realmente ha tenido muchas dificultades...

Han sido cosas no grandes, pero siempre hay algo chiquitito y para un tenista es duro competir así. Cosas que no están al alcance de uno. Por ejemplo, nunca pensé que me iba a salir una infección en una muela. He tenido mala suerte, pero dentro de todos los problemas que he tenido, en los pocos torneos que he podido jugar me ha ido bien y eso me tiene contento.

El año pasado la exhibición con Rafael Nadal le acarreó muchos problemas. ¿Cómo recuerda ese momento?

Fue una experiencia inolvidable. Siempre mi sueño era jugar con Nadal y por eso apuramos muchas cosas en el tiempo para poder hacer la exhibición. Tampoco es algo que quise decir, pero también me tuvieron que operar de la espalda, porque tenía muchas molestias ahí. Justo semanas antes del partido. Nos apuramos en ese proceso, que también creo que pudo pasar la cuenta para empezar el año bien en Australia. Estuve algunos días parado, complicó la pretemporada. Me tuve que bajar de algunos torneos. Fue difícil. Además, cuesta con el ánimo, tantas lesiones, empezar de vuelta. Me va bien y tengo que parar de nuevo. Es duro saber que puedo estar ahí y tener que parar.

Mirando en perspectiva, ¿volvería a hacer las cosas igual?

El año pasado, cuando me empezó a ir muy bien al principio, tal vez hubiera calmado el físico. Jugué muchos torneos. Me fue bien en Australia, hice final en Córdoba y después me fui directo a Buenos Aires. Quizás debería haberlo hecho diferente, sabiendo que venía Santiago y tenía que prepararlo. Quería hacer todo de una. Después de hacer semifinales en el Chile Open, hice final en el challenger de Santiago y me quería ir directo a Miami, pero con el dolor tuve que bajar las cargas. Debo hacer mejor los calendarios y tomarme mejor las pausas.

¿Cuál será su calendario?

Hay que ver mejor el calendario. Hemos tenido que apurar un poco las cosas por los puntos que iba a perder, tratando de meterme top 100 de vuelta. Pero ahora, que estamos en mejor posición, no hay que apurarse. Sé, que viendo la meta ahí cerca, uno quiere apurar, pero creo que hay que tomarlo con calma. Ya no está tanto la presión de estar defendiendo los puntos.

Foto: Luis Enrique Sevilla Fajardo

¿Qué hará tras el US Open?

Queremos ver cómo terminamos el US Open, porque igual hay que llegar una semana antes a la Davis. Esas semanas son duras, porque le metemos bien firme, hay un buen nivel y lo tomamos como una buena semana de entrenamiento. Y después viene Antofagasta, hay muchos torneos del Dove Men+Care, y los Panamericanos. Sería una buena oportunidad jugar otro challenger, pero también hay que ver el físico y lo largo de todo.

¿Cree que quizás le faltó madurez cuando llegó al top 100?

No sé si madurez, porque de tenis y de profesionalismo estábamos muy bien. No esperábamos hacer el top 100 tan rápido y nos pilló un poco desprevenidos, porque teníamos agendados challengers y tratamos de incluir unos ATP. Después de que nos pegó eso, era tratar de jugar todo, ya que teníamos la chance de subir. Era más eso, tomarlo con calma. También vi muy bien el nivel y una chance muy grande de sumar y quise jugar todo y eso me pasó la cuenta.

¿Cómo analiza las series de Copa Davis?

Hay una muy buena oportunidad, ha habido algunas bajas. Si estamos finos, es una muy buena chance. Hay que tomarlo sin presión, con calma. Somos un muy buen equipo, todos jugamos bien: en dobles, en cemento, todo… Somos un equipo fuerte, así que hay que tomarlo partido a partido. Es un poco diferente la dinámica, ya que no son los cinco partidos, sino que son tres donde hay que estar muy metido. Tenemos buen equipo y ojalá pasemos a noviembre.

¿Cuál fue su reacción al saber que enfrentaba a Canadá, el país donde nació?

Las coincidencias de la vida que haya tocado Canadá en el grupo… Igual voy a ver a todos mis amigos de antes. Con Shapovalov nos conocemos desde chiquititos; somos muy buenos amigos con Galarneau, que lo nominaron ahora. Feliz por él, que le está yendo muy bien… Va a ser una buena competencia, un lindo desafío y ojalá podamos salir con la victoria en esa serie.

¿Cómo anticipa esa lucha por ser singlista en la Copa Davis?

Es una decisión muy dura, pero confiamos en Nico (Massú). Sabemos que va a ser la mejor decisión para el equipo y ahí ver cómo va a ser la dinámica del singles o dobles. Si toca jugar, voy a estar listo como siempre y si no, hay que apoyar con todo al equipo.

Hábleme del Unagi, al que usted hace referencia en sus redes sociales.

No sé si conocen la serie Friends. Cuando recién nos estábamos conociendo con mi novia, hablamos de Friends y empezamos a hablar del Unagi, que no sé bien cómo se dice en español, pero es estar concentrado de tu alrededor o saber lo que está pasando. Es casi como un estado de concentración y ahí empezamos a hacer chistes de todo.