El vistoso lujo de Gabriel Suazo a estrella del PSG que brilló en el Mundial de Qatar

El Toulouse y el Paris Saint-Germain protagonizaron un interesante encuentro en la segunda jornada de la Ligue 1. Finalmente, con goles de Kylian Mbappé (62′) y Zakaria Aboukhlal (87′), ambos mediante lanzamiento penal, el conjunto de los Pirineos igualó con el cuadro capitalino, por 1-1.

Los parisinos se estancaron tras sumar su segundo empate consecutivo en las dos primeras fechas del certamen galo, complicando sus aspiraciones. Los resultados llegan medio de las polémicas que han rodeado al caso Mbappé, su no renovación y las molestias del presidente Nasser Al-Khelaifi.

En contraste, el Toulouse pasa por un increíble momento. Atrás quedó la consecución de la Copa de Francia de la temporada pasada y ahora buscan seguir en esa línea. Marchan en la parte alta de la tabla, con un triunfo y un empate, sumando cuatro unidades. En ese sentido, Gabriel Suazo tiene un rol estelar para el equipo dirigido por Carles Martínez Novell, exsegundo entrenador, que asumió el cargo en junio pasado tras la salida de Philippe Montanier.

Gabriel Suazo disputando el balón con Ousmane Dembélé. Foto: REUTERS/Stephane Mahe

El formado en Colo Colo es un fijo en la zona izquierda de la zaga les Violets. Hoy, sumó su segunda titularidad en línea y tuvo un correcto desempeño, disputando la totalidad del encuentro ante los parisinos. En detalle, sumó 45 intervenciones, completando un total de 18 pases de 23 intentados. Es decir, un 78 por ciento de efectividad. Eso sí, tuvo diez posesiones perdidas y no logró ninguno de los dos balones en largo que intentó. Fueron sus mayores falencias en la jornada.

Además, tuvo cuatro despejes, una intercepción y dos entradas. Cometió una falta y recibió dos. Con respecto a este último ítem, hubo una acción que no tardó en ser viralizada. Suazo superó a Achraf Hakimi en un mano a mano, realizándole un túnel. El marroquí decidió cometer una infracción para que el chileno no lograra progresar en ataque. Un gran lujo para eludir al lateral, que no tuvo capacidad de reacción y solo fue capaz de cometer la falta.