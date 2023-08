Colo Colo extiende el vínculo con su capitán: Esteban Pavez firma su renovación por dos años

Colo Colo comienza a planificar su próxima temporada y asegura la continuidad de uno de sus pilares. Se trata de Esteban Pavez, capitán de los albos, quien firmó su renovación hasta 2025, extendiendo su paso por el Cacique por al menos dos años más.

La noticia fue confirmada a través de las redes sociales del club con una foto del jugador junto a Daniel Morón, director deportivo de Colo Colo. “Renovado el capitán...Vamos por todo juntos”, se lee en la publicación.

Negociación que no ha estado exenta de polémicas, ya que hace un mes el formado en Colo Colo reclamó por los mecanismos de renovación del equipo Popular, quienes usualmente prefieren ver estas extensiones al final del campeonato, cuando los jugadores están a un paso de quedar libres. Su contrato terminaba en diciembre de este año.

“No comparto mucho eso para renovar a los jugadores (a último momento), eso no se hace, si ellos quieren a un jugador y saben que termina contrato a final de año deberían empezar a renovarle desde inicio de temporada, para que no pase lo del Torta (Oscar Opazo), que se fue y volvió. Pero es política del club y yo no me meto”, indicó el capitán de Macul tras la victoria por 2-0 ante O’Higgins.

En esa misma instancia, el volante, que también suma pasos por Tijuana, Al-Nasr y Athletico Paranaense, admitió que su deseo era mantenerse en el actual campeón del fútbol chileno. “Yo termino contrato a final de año, tengo ganas de quedarme, si lo hago feliz y si no, también. Soy un agradecido del club. No es de vida o muerte, los jugadores pasan y la institución queda”, añadió.

Deseo que quedó confirmado a menos de 24 horas de la final de vuelta de la zona Centro Norte de la Copa Chile. Los albos recibirán a Universidad Católica tras un empate cero a cero entre ambas escuadras en Santa Laura, en un duelo que se disputará en el Estadio Monumental a las 15:00.

De esta manera Pavez asegura su presencia en el plantel albo al menos por dos temporadas, extendiendo un vínculo que comenzó en las juveniles y que lo ha tenido durante tres etapas en el primer equipo. Tomó la camiseta de titular de 2013 hasta 2017, cuando fue vendido a Brasil. Después volvió entre 2018 y 2019, para regresar finalmente a comienzos del año pasado.