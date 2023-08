Johnny Herrera saca la voz y se pone por encima del Superman Vargas: “Me pasaría de gil si votara por otro”

Calmando los ánimos, aunque con un dejo de molestia, reaccionó el ex arquero de Universidad de Chile, Johnny Herrera, a los dichos de su otrora colega en el pórtico azul Sergio Vargas, quien hace unos días comparó su desempeño bajo los tres tubos estudiantiles con el suyo.

En concreto, “Superman” señaló en el espacio “Sabor a Gol” de TNT Sports que se considera como el mejor portero que ha tenido el Romántico Viajero en las últimas tres décadas.

“De los últimos 30 años de la U no hay duda: la historia que te marca un antes y un después. De los últimos 30 años no creo que haya un mejor arquero que yo, nadie que me supere”, lanzó Vargas.

Sin embargo, como era de esperar, Herrera no se quedó callado. Al hoy comentarista no le gustó la polémica que se generó a partir de las declaraciones de “Superman” y, a diferencia de otras oportundidades, prefirió poner paños fríos ante la controversia: “Encuentro una lata la cuestión. Es su forma de pensar. Si me dan a votar, voy a votar por mí, me pasaría de gil si votara por otro. Pero encuentro hasta media latera la cuestión, siempre está en la palestra”, manifestó.

En ese sentido, el “Samurai Azul” agregó que “siempre he dicho que cada uno en su época. Por ejemplo, no vi jugar a Manuel Astorga, que me decían que era extraordinario. Sigo hablando con el hijo y todo”, señaló.

Sin embargo, no solo los ex guardavallas han entrado a la discusión. Diego Rivarola, otrora goleador del club, fue tajante para mostrar su favoritismo por el argentino naturalizado chileno.

“Me tocó jugar con dos de los más grandes que sin duda son Vargas y Herrera, pero por carácter, personalidad y liderazgo, Sergio está un escalón más arriba”, fueron las palabras de “Goku”.

En concreto, en cuanto a los números, “Superman” supera al angolino en promedio de goles en contra (1.05 versus 1.24); no obstante, el formado en la U se impone a su ex colega en cuanto a títulos en el club: 13 coronas (12 nacionales y una internacional, la Copa Sudamericana 2011), versus 6 trofeos nacionales del nacido en Chabuco, Buenos Aires.

Al respecto, Herrera manifestó que “hay muchos factores que tienes que poner en juego que, de una u otra forma, son hasta medios lateros. Es parte de lo que vende”, concluyó.