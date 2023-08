Vargas vs. Herrera: el tajante juicio de Diego Rivarola para elegir al mejor arquero de la historia de la U

Los históricos de Universidad de Chile revuelven aún más el complicado ambiente azul. Este miércoles, el histórico Sergio Vargas, al ser consultado cuál era el mejor portero de los últimos 30 años, aseguró no tener competencia. Y, de paso, volvió a reabrir una antigua disputa con Johnny Herrera. “De los últimos 30 años de la U no hay duda: la historia que te marca un antes y un después. De los últimos 30 años no creo que haya un mejor arquero que yo, nadie que me supere”, sentenció Superman.

Frente a la nueva polémica, Diego Rivarola, otro ídolo azul, sacó la voz para inclinarse por Sergio Vargas. “Me tocó jugar con dos de los más grandes que sin duda son Vargas y Herrera, pero por carácter, personalidad y liderazgo, Sergio está un escalón más arriba”, aseguró el ahora panelista en ESPN.

Luego, uno de los últimos jugadores que ganó en el Monumental justificó su opción argumentando que “Sergio llegó desde afuera y fue uno de los encargados, si no fue el principal o prácticamente el principal, en dar vuelta una historia que era muy difícil en ese momento (principios de la década del ‘90). Y creo que hoy no existen ese tipo de jugadores, por lo que creo que en eso marcó diferencia Sergio Vargas en la U”.

Pero no fueron los únicos halagos. Rivarola dijo “uno se da cuenta en estos momentos, en que hablamos de los jóvenes y lo difícil que es ponerse la camiseta de la U... y en esa época que Sergio se la puso en un momento muy difícil”.

Hay que recordar que Vargas integró el mítico equipo que logró dar una vuelta olímpica tras 25 años de frustraciones y que salió campeón el año 1994, 1995, 1999 y 2000. Sin embargo, Herrera tiene a su favor que no sólo logró campeonar a nivel local, también tiene entre sus palmares la Copa Sudamericana de 2011.