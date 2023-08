¿El Betis con tres chilenos? En España aseguran que el equipo de Pellegrini está interesado en Alexis Sánchez

Alexis Sánchez terminó contrato con el Marsella el 30 de junio de este año. Sin embargo, las especulaciones sobre su futuro comenzaron varios meses antes: producto de su gran temporada en la Ligue 1 se habló de la opción de ir al PSG a reemplazar a Lionel Messi, de que lo observaban del fútbol de Arabia Saudita, del Galatasaray y de Brasil. Y esta semana se sumó un nuevo interesado a la lista de equipos que les gustaría contar con el Niño Maravilla. Se trata de una escuadra que en Chile se conoce muy bien: el Real Betis.

El retiro del histórico Joaquín, la partida de Sergio Canales y la casi segura transferencia de Juanmi a la liga saudí despotenciaron al elenco de Manuel Pellegrini de cara a esta temporada en la que, además de la Liga de España, deben afrontar la Europa League.

Alexis en el radar

Según lo informado por el Diario de Sevilla, el tocopillano es una de las alternativas que tiene el equipo del Ingeniero y Bravo para reforzarse en ataque. “Un crack que, con 34 años, aún desea jugar al máximo nivel”, dijeron en su publicación.

Además, hicieron énfasis en los chilenos que ya hay en la institución y en que no tiene contrato vigente con otro equipo: “Con Bravo en la plantilla y el propio Pellegrini, el ex jugador del Barcelona, Manchester United, Inter, no vería con malos ojos recalar en Sevilla. Es agente libre, ya que ha acabado su vinculación con el Olympique de Marsella, con el que la pasada campaña anotó la nada despreciable cifra de 18 goles en 44 partidos oficiales”.

Alexis Sánchez en el amistoso de la Roja ante Paraguay, en marzo de este año. FOTO: AGENCIAUNO

Eso sí, para que esto se materialice tiene que concretarse la salida de Willian José, quien está siendo seguido y tentado por la Roma de José Mourinho, uno de los elencos que se especuló en las últimas semanas que también estaba tras los pasos de Alexis.

“El hecho de que no esté jugando no me preocupa”

Curiosamente, el mismo día, Claudio Bravo dio una entrevista en la que se refiere al futuro del goleador histórico de la Selección, sin saber que es una de las opciones para reforzar su actual equipo.

“Es un profesional de pies a cabeza, se debe estar cuidando, entrenando. El hecho de que no esté jugando no me preocupa, ha jugado tanto que no se le va a olvidar cómo hacerlo”, dijo a TNT Sports. También, agregó: “No necesita estar dos meses preparándose para estar a punto (...) Se adapta rápido a cualquier condición, no sufre con el tema del peso ni las lesiones. Se cuida y entrena”.