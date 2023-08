Marcelo Barticciotto fustiga a Colo Colo por no fichar a su hijo Bruno: “Mosa quería poner plata, pero no depende de él”

La llegada de Bruno Barticciotto a Talleres de Córdoba pone fin al sueño de los hinchas albos de contar con la joven estrella nacional en el plantel del campeón del fútbol chileno. Un anhelo que sumaba largos capítulos y que siempre estuvo en el aire, principalmente por el rendimiento del jugador y por lo que significa su apellido en la institución.

Lo cierto es que tras confirmarse el traspaso al club argentino, su padre, Marcelo Barcciotto, entregó detalles desconocidos de los acercamientos entre ambas partes. El ex delantero de hecho, fue directo: “Colo Colo pudo haber hecho un esfuerzo”.

Las declaraciones las dio como panelista del programa F90 de ESPN, en medio de una conversación sobre el fichaje de Bruno. Al ser consultado por si el ex delantero de Palestino se entusiasmó por una posible llegada a Macul, respondió con total honestidad.

“Por supuesto, cómo no se va a entusiasmar cuando salió la posibilidad. Sin duda. Cualquier jugador quisiera jugar en Colo Colo, y más Bruno. Pero sintió que el tema como que estaba descartado de entrada. Como que ni se analizó, ni se gestionó”, lanzó.

Así comenzó a reflexionar en torno al tema, dando detalles desconocidos de los acercamientos. “Yo me entusiasmé mucho, porque cuando fui por el canal a ver Boca-Colo Colo en Buenos Aires, estuve en el hotel con los dirigentes, con el directorio de Blanco y Negro y todo bien. Me saludaron bien, conversamos y se me preguntó por el tema de Bruno. Me preguntaron y me dijeron que iban a ir por Bruno, que lo querían llevar, que lo iban a tratar en el directorio. Me entusiasmé enseguida, porque sentí que me lo dijeron de verdad. Yo no sé que habrá pasado después ¿No tenían plata? Puede ser”, afirmó.

Finalmente, al ser consultado por el bloque al que pertenecían los dirigentes que hablaron con él en Argentina, el número siete admitió que tuvo comentarios desde ambos bandos. “Me lo dijeron los dos, Stöhwing personalmente no, gente más del directorio, del sector de Alfredo Stöhwing. Anibal (Mosa) lo quería llevar sí o sí, quería poner la plata pero el directorio es el que vota, no sólo una persona”, concluyó.