Guardiola se acuerda del frustrado fichaje de Alexis Sánchez por el Manchester City

Pep Guardiola sale del paso sobre los cuestionamientos a la conformación del plantel del Manchester City, su excesivo gasto y sus problemas con el Fair Play Financiero. El conjunto de los Citizens está constantemente en el ojo del huracán y es criticado por estos motivos, sin embargo, el español salió a la defensa de su equipo.

El estratega catalán se refirió al gasto del Chelsea, que logró una insólita marca en las dos últimas ventanas de fichajes. El cuadro londinense tuvo numerosas incorporaciones, lo que los llevó a desembolsar una cifra de 1.000 millones de euros.

“No podría estar aquí sentado si gastásemos como el Chelsea ha gastado en las últimas dos ventanas. Me matarían, eso seguro. Estaríamos bajo un escrutinio que no pueden imaginar. No podríamos ser parte del Manchester City en absoluto, lo sé”, indicó Guardiola.

“Simplemente miren el gasto neto en los últimos cinco, seis o siete años o incluso este año, en la posición en la que estamos. Hay otra cosa que me gusta mucho cuando la gente dice: ‘Sólo Pep Guardiola paga para comprar jugadores’. No tengo demasiado dinero en los bolsillos para pagar los jugadores que tengo”, complementó.

Recuerdo de Alexis

Además, el técnico hispano aseguró que no ha podido incorporar a todos los jugadores que quisiese por no realizar un gasto excesivo. En ese sentido, recordó el frustrado fichaje de Alexis Sánchez con el Manchester City, en 2018. “Pagaremos lo que creamos justo. Queríamos a Maguire, no lo fichamos porque no queríamos pagar; queríamos a Cucurella, no pagamos; queríamos a Alexis Sánchez, no pagamos. Al final vamos a pagar lo justo, de lo contrario, tenemos a la academia”, dijo el otrora centrocampista.

El chileno recaló al Arsenal en 2014 y se mantuvo por cuatro temporadas. Su increíble desempeñó lo ubicó como uno de los mejores jugadores de la Premier League, lo que llamó la atención de los equipos de Manchester. Tanto el United como el City se pelearon la incorporación del Niño Maravilla, que terminó fichando por los Diablos Rojos.

“Hablaba todos los días con Guardiola, quien era como un padre para mí en Barcelona y en el City. Todo estaba listo para mi fichaje en el City, pero Arsene Wenger no me dejó”, reconoció oriundo de Tocopilla a principios de año.

Hoy, Sánchez se mantiene sin equipo tras no renovar con el Olympique de Marsella. El chileno ha manifestado sus intenciones de seguir en Europa, no obstante, el mercado está en su recta final y su futuro todavía es una incógnita.