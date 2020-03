Bautista Stavile, octavo de Selknam: “Las infracciones nos jugaron muy en contra”

Bautista Stavile (23 años) es uno de los cinco argentinos que llegó a reforzar Selknam, el primer equipo chileno profesional de rugby. El transandino fue titular en la caída de la franquicia nacional ante los argentinos de Ceibos, por 16-32, en la segunda fecha de la Super Liga Americana.

El octavo, con experiencia en los mundiales sub 20 de 2016 y 2017 junto a los Pumitas, se da un tiempo con La Tercera luego de caer ante cerca de cuatro mil personas en el Estadio Nacional.

¿Cómo analiza la derrota?

Ceibos era lo que nos esperábamos. Sabíamos que eran muy dinámicos y que en el segundo tiempo iban a apretar mucho. Por momentos supimos manejar el partido, pero las infracciones nos jugaron muy en contra. Es el tema a laburar para el próximo partido.

¿Qué pudieron hacer mejor para que la diferencia no sean 16 puntos?

Hay que laburar como venimos laburando desde un principio, siempre convencidos de nuestro plan de juego y animarnos a jugar un poco más. En este partido nos animamos a jugar más por fuera. Tenemos mucho nivel en los backs, está bueno que se puedan explotar esos talentos.

¿Ceibos es el favorito?

Sí y nos esperábamos ese nivel. Lo analizamos y la idea era estar al nivel de ellos. Por momentos los tuvimos. Hay que seguir trabajando por el mismo camino.

¿Qué es lo mejor de Selknam?

El combate. Pelear todas las pelotas como si fueran la última. Es el ADN de este equipo.

¿Cómo queda el ánimo después de ganar en el debut y perder en casa?

Con la misma cara, las mismas ganas y entusiasmo de siempre. El lunes de vuelta a entrenar.

¿Siente la presión de ser refuerzo extranjero?

No... Me han tratado de primera acá. La gente, el staff, dirigentes y jugadores. Me siento como en casa. Lo tomo con tranquilidad.

¿Es distinto un partido enfrentando a sus compatriotas?

Son sensaciones encontradas. Tengo muchos amigos del otro lado, pero uno siempre quiere dar lo mejor. Ahora mi equipo es Selknam y voy a pelear al ciento diez por ciento por eso.

¿Vive distinto un partido con amigos? ¿Con gestos, bromas?

No, la verdad es que yo hago el trabajo que me corresponde. Sea en el equipo que tenga que estar. Estoy metido con Selknam.

¿Cuánto ayuda a Sudamérica esta Super Liga?

Muchísimo. Es una idea fantástica que todo el mundo soñó en algún momento. Hoy lo podemos estar viviendo y me siento privilegiado de estar en esta primera temporada. Esto va a aportar ciento por ciento a todos los países. Como estoy en Chile, mi objetivo y deseo es que el rugby chileno crezca. Que seamos el ejemplo para los más chicos.

¿Por qué fichó por Selknam?

Cuando llegué me di cuenta de la calidad de gente y cómo vivían el rugby. Me di cuenta de que estaba en el lugar correcto. Lo viven igual que yo, lo disfrutan con una pasión distinta que aprecio mucho.

¿Dónde se refleja esa pasión?

En los entrenamientos, en la lucha, en la competición por los puestos de buena manera, siempre sacándonos lo mejor de cada uno. Más allá de qué puesto sea. La pasión es lo que más resalto.

¿Dudó venir a Chile por el momento social que se vive?

No, nunca. Sé que esto va a pasar pronto. Mi objetivo es colaborar al rugby chileno. Vine para aportar mi granito de arena.

¿Está de acuerdo con la suspensión por el coronavirus?

Son medidas que yo no tengo que tomar ni opinar. Hay una parte encargada de eso. Nosotros estamos abiertos y a disposición de lo que decida la dirigencia.

¿Está siguiendo las medidas de precaución?

La verdad es que sí, soy bastante precavido con esas cosas.