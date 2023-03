Burdisso aterriza el buen momento de Aravena: “Tendrá ofertas y titulares comparándolo con grandes futbolistas, pero debe saber que está empezando”

Alexander Aravena da que hablar. El gran presente del delantero en el Campeonato Nacional y su reciente debut en la Selección causaron alegría en San Carlos de Apoquindo. Así lo reveló Guillermo Burdisso: “Estamos muy contentos por su nivel. Lo veo como un chico muy humilde, trabajador, desde el primer día que lo conozco ha demostrado eso y se merece todo lo que le está sucediendo, pero todavía tiene muchísimo para dar”.

El atacante realizó una buena actuación ante Paraguay y suma bonos en la Roja. Sin embargo, el defensor apunta a que debe mantener los pies sobre la tierra para no bajar de lo expuesto hasta ahora. “En el fútbol de hoy, juegas un buen partido en la selección y te levanta mucho. Aravena tiene que seguir haciendo todo lo que viene trabajando día a día. Los más grandes tenemos que acompañarlo y que siga siendo él, esperemos que nos siga dando buenos resultados”, agrega.

Además, el argentino asevera que los calificativos no deben nublar la visión del joven artillero, ya que eso podría perjudicarlo. “Llegarán ofertas y muchos titulares comparándolo con grandes futbolistas, pero él debe mantener en su cabeza que esto recién empieza y que tendrá que luchar para que sucedan las cosas”, dice.

Alexander Aravena se combinó de buena forma con Alexis Sánchez en el amistoso entre Chile y Paraguay. Foto: AgenciaUNO

La UC se prepara

Universidad Católica visualiza sus próximos desafíos. Los dirigidos por Ariel Holan enfrentan a Deportes Colina en la Copa Chile y concentran sus fuerzas en ello, sin embargo, antes se medirán contra Deportes Temuco, en un amistoso. “No podemos resignar nuestro juego, ya sea en el partido de mañana o en la copa. Tenemos que ser protagonistas y mantener el ritmo de juego, no bajar al que jueguen ellos en su categoría”, apunta Burdisso.

Los dirigidos por Ariel Holan siguen en la búsqueda de la solidez defensiva, algo que ha escaseado en la presente temporada. “Nuestra misión es encontrar equilibrio, tanto cuando el equipo está atacando como defendiendo. Estos amistosos sirven para ir hallando variantes y sumando funcionamiento entre las líneas. Hay que entender a veces que con el 1-0 basta para ganar”, dice el zaguero, en relación a la alta cantidad de anotaciones que reciben.

En esa línea, el ex Boca Juniors se refiere a su nivel. En lo que va de 2023, ha sido uno de los principales apuntados por la fanaticada estudiantil. “Estoy contento de agarrar ritmo. Fue difícil el comienzo, me encontré con una lesión que nunca había tenido y me costó adaptarme al juego. Ahora estoy feliz de sumar minutos y competir con todo el equipo”, sostiene.

Para cerrar, el otrora futbolista de la Roma asegura que el trabajo de Holan es claro y que las semanas los han reencaminado en la meta de encontrar la idea que el entrenador busca pregonar. “Con Ariel son muy intensos los entrenamientos. Ha cambiado parte de su cuerpo técnico, pero él sigue siendo el mismo. Hoy lo que tenemos que encontrar es una propuesta que nos represente como equipo cada fin de semana. Estamos en ese proceso y vamos en un buen camino”, son las palabras del transandino.