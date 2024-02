Claudio Borghi revela detalles de su relación con Sebastián Piñera en Colo Colo

Hace 1 hora Tiempo de lectura: 2 minutos

El ex entrenador albo no solo envió condolencias a la familia de quien fuese Presidente de Chile en dos oportunidades, sino que también se tomó el tiempo para revelar ciertas vivencias con el ex mandatario mientras este último se desempeñaba como director de ByN.