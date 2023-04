Colo Colo vs. Monagas: día y hora del partido, y dónde ver por TV

En el día que cumple 98 años, Colo Colo enfrenta su segundo partido en la presente Copa Libertadores, esta vez como local ante Monagas de Venezuela. En el primer duelo, los albos igualaron ante Colombia ante Deportivo Pereira 1-1. En tanto, Monagas viene de empatar por el mismo marcador ante Boca Juniors en suelo venezolano.

Colo Colo necesita ganarle a los venezolanos ya que Boca Juniors se impuso a Deportivo Pereira en el inicio de la segunda fecha del grupo.

Cuándo juega Colo Colo por la Copa Libertadores

Colo Colo enfrenta a Monagas de Venezuela este martes a las 21:00 horas. Puedes seguir los detalles de este partido a través de El Deportivo.

¿Dónde juega Colo Colo por Copa Libertadores?

El partido entre Colo Colo y Monagas por el Grupo F de la Copa Libertadores se disputará en el Estadio Monumental.

Ver a Colo Colo en Copa Libertadores por TV

El partido entre Colo Colo y Monagas puedes seguirlo a través de Chilevisión en señal abierta. También lo puedes hacer en Star+ y en Fox Sports 1.

La previa de Colo Colo

Colo Colo cumple 98 años justo en el día en que enfrentan a Monagas. Sin embargo, el ánimo está lejos de cualquier tipo de celebraciones debido a la situación de Jordhy Thompson, quien fue separado del plantel por violencia de género. Este episodio ha marcado la previa, en especial por las desafortunadas declaraciones del entrenador Gustavo Quinteros.

En lo futbolístico, tampoco el presente es el ideal, ya que por el torneo nacional el Cacique apenas igualó sin goles ante Universidad Católica, en un clásico que, francamente, solo sirvió para los bostezos.

De todos modos, Colo Colo quiere dejar atrás los problemas ganando. Y para ello, Quinteros sabe que se debe mejorar la efectividad frente al arco rival.

“En Colombia generamos siete situaciones claras, nos faltó eficacia. Tenemos que seguir generando, en la copa los rivales con una ocasión difícilmente te perdonan”, aseveró el entrenador.

Otro tema que preocupa a Quinteros son las expulsiones que ha tenido el equipo en el último tiempo. “Hablé con los jugadores, ellos saben que no tienen que perjudicar al equipo. Siempre deben entrar once y salir once, los encargados de reclamar o hablar con el árbitro somos nosotros”, comentó.

En cuanto a la formación, Colo Colo tiene las bajas de Fabián Castillo, Matías de los Santos, Erick Wiemberg, Darío Lezcano y Matías Moya presentó molestias musculares.

Además, la duda que tiene Quinteros es la inclusión de Leonardo Gil o Carlos Palacios en la mitad de la cancha. “Palacios es un jugador ofensivo y cuando le tocó jugar en Copa Chile, por ejemplo, anduvo bien; creo que le puede aportar muchas cosas al mediocampo. Es probable que pueda jugar desde el inicio”, adelantó Quinteros.

De este modo, la posible alineación sería con Brayan Cortés en el arco; Maximiliano Falcón, Ramiro González y Daniel Gutiérrez en defensa; Jeyson Rojas, César Fuentes, Esteban Pavez, Agustín Bouzat y Leonardo Gil (Carlos Palacios), en el mediocampo; Marcos Bolados y Damián Pizarro en la ofensiva.