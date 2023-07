“¿Cuáles son las cosas excepcionales que ha hecho Dituro en la UC?”: históricos cruzados debaten sobre la salida del ex capitán

La UC no encuentra la tranquilidad. Este fin de semana sumó una nueva decepción al caer ante Curicó Unido por 2-0 en la región del Maule. Se trata de una derrota que llega luego de una semana complicada. Quizás una de las más difíciles que le ha tocado enfrentar a Ariel Holan. Esto porque sufrió un gran remezón con la salida de su portero y capitán, Matías Dituro. El golero recibió una proposición desde el fútbol turco y la dirigencia le dio el visto bueno para salir, pese a que no reciben réditos económicos con su partida.

“En esta situación había cero pesos para el club. No había ni 500 ni un millón, ni dos, ni tres ni cinco. La oferta para el club era un finiquito y que Matías pudiera continuar su carrera en Turquía”, explicó el sábado José María Buljubasich, gerente deportivo de Cruzados.

“Continuamos las conversaciones para intentar tener algún ingreso para Católica. Eso no se logró. Sí había un monto que Matías tenía que cobrar, que estaba comprometido, que estuvo dispuesto a resignar una parte y otra se va a pagar ahora a fin de mes y otra en 2025 para liberar al club para pensar traer algún que otro jugador, pero más que nada en abonar sueldos”, complementa el exportero.

Uno de los valores más importantes se va de San Carlos de Apoquindo. En una operación que no deja ser llamativa. En diálogo con El Deportivo, Jorge Aravena expone su sorpresa por la manera en que el club estudiantil dejó salir a uno de los pilares del tetracampeonato que vivieron hace algunos años. “Es extraño que un jugador que tiene dos pasos por la UC y uno por España, se vaya nuevamente y que el club no pueda recibir nada por la transferencia”, dice.

Jorge Aravena y Óscar Wirth, dos exfutbolistas de Universidad Católica. Fotos: AgenciaUNO

Desde Las Condes ya anunciaron que no hay intenciones de buscar otro jugador en el puesto. “Confiamos en Nicolás Peranic, no es necesidad imperiosa traer un arquero. Ahora, estamos viendo uno o dos jugadores en otras posiciones”, reconoce Buljubasich.

Óscar Wirth, exarquero y finalista de la Copa Libertadores 1993 con la UC, está de acuerdo con que no se traiga otro guardameta. El mundialista en España 1982, eso sí, cree que Holan debe apostar por los jóvenes del plantel antes que por Peranic. “Los otros arqueros no son tan chicos. Gillier tiene 19, pero Bernedo, 22. Este último el año pasado estuvo en Concepción. A su edad ya debiese estar peleando por un lugar en el once titular. No puede ser eternamente juvenil”, indica a La Tercera.

“Creo que la partida de Dituro no es tan importante. Ahora se puede generar una instancia para que crezca la gente joven en la competencia. Se supone que la juventud tiene limites, a los 30 años ya no se entra en esa categoría. Ahora tienen una oportunidad de jugar”, apunta.

El retirado cuidavallas, además, insiste en que la salida del portero nacionalizado no es una baja determinante para el equipo, ya que no lo ha visto en el mismo nivel que en temporadas anteriores. “Llama la atención que se va gratis, pero futbolísticamente hablando, yo me pregunto cuáles son las cosas excepcionales que ha hecho Dituro en la UC. Me podrán decir que el tetracampeonato, pero eso ya fue. Los cuestionamientos son sobre su presente. Aunque parezca un poco duro decirlo, en el fútbol se debe evaluar el ahora, ver que soy capaz de hacer en este momento”, enfatiza.

Fernando Zampedri es el nuevo capitán de la UC. Foto: Jorge Díaz/AgenciaUNO

Nuevos liderazgos

El sábado, a horas del enfrentamiento ante Curicó Unido, desde Cruzados comunicaron que el nuevo capitán es Fernando Zampedri. El argentino es secundado por Gary Kagelmacher; mientras que Alfonso Parot e Ignacio Saavedra aparecen como tercer y cuarto capitán, respectivamente. El goleador sin duda se ha posicionado como un elemento importante en la UC, desde su llegada no ha parado de escalar en la tabla de artilleros históricos de la institución. Sin embargo, el Mortero Aravena quería ver a Universidad Catolica retomando una tradición de antaño.

“Puede ser capitán cualquier jugador, pero que haya sido formado en casa. Hay varios chicos que podrían serlo. Ignacio Saavedra es el que juega más regularmente, también está Alfonso Parot, pero ha alternado entre la titularidad y la suplencia. El volante está siempre en el equipo titular”, señala el campeón con los franjeados en 1984.

Wirth, por su lado, cree que el portador de la jineta debe ser quien estimen conveniente en la interna. “Es un tema más complejo. Para hablar al respecto hay que estar dentro del camarín. Ahí uno ve quien posee las conductas pertinentes para ponerse el brazalete. Lo que sí, debe ser alguien capaz de llevar el pandero en todos los aspectos. Hay que saber reconocer lo bueno de lo malo, poner la mesura y saber cuando hablar”, expone.

Sin dar nombres específicos, el subcampeón de la Copa América 1979 aprueba la decisión que tomaron en la UC. “Siendo fútbol, el capitán debe ser quien aporte al equipo. En la mente queda lo bueno que se haga y eso debe ser respaldado por gente capaz. Si ese es un argentino, no importa, no es problema. Debe saber que esto tiene un valor y no ser alguien que solo se circunscriba solamente a rifar los lados y nada más. Tiene que ser un líder total, en las buenas y en las malas”, asegura.