Djokovic inicia la búsqueda de su primer oro olímpico con un aplastante triunfo ante el boliviano Dellien

Si bien Chile se quedó sin tenistas en los Juegos Olímpicos tras la eliminación de Tomás Barrios en la primera fase, las raquetas siguen en movimiento en Tokio. En la madrugada chilena de este sábado se jugaron varios encuentros en donde destacan las victorias de Novak Djokovic y Fabio Fognini. También se disputa el torneo femenino y el de dobles.

Las miradas se centraron en Djokovic, quien se enfrentó sin problemas ante el boliviano Hugo Dellien. Con un doble 6-2 en una hora y un minuto, Nole superó a su rival y avanzó a la segunda fase de la cita, donde buscará su primer oro olímpico en un año donde ya consiguió ganar tres Gran Slam. Es el favorito para triunfar en Japón.

“Hay días que uno no quiere que terminen nunca, este es uno de ellos para mí, juego hace 25 años al tenis y luche toda mi vida para llegar a unos Juegos Olímpicos, el de arriba me dio la oportunidad de entrar y de jugar contra el numero 1 del mundo, poder decirle las cosas que le dije al finalizar y que salga de la cancha y se me acerque a darme este hermoso regalo que le pedí, para tener un recuerdo del día mas importante en mi vida profesional”, publicó Dellien tras el partido.

Otro que triunfó, y venciendo a un dueño de casa, fue el italiano Fognini. Sin mayores complicaciones, derrotó al japonés Yuichi Sugita por 6-4 y 6-3, eliminándolo de los Juegos. Por su parte, el ruso Medvédev, otra de las figuras que integran la competencia, avanzó de ronda este viernes gracias a un triunfo por 6-4 y 7-6 ante Aleksandr Búblik, de Kazajistán.

En los dobles, avanzó el equipo de Francia (Jeremy Chardy-Gael Monfils), Alemania (Alexander Zverev-Jan Lennard Struff), Gran Bretaña (Andy Murray-Joe Salisbury), Japón (Kei Nishikori-Ben McLachlan), entre otros. En la competencia femenina, una de las favoritas, la checa Barbora Krejčíková (actual monarca de Roland Garros), ganó 5-2 hasta lo que duró el encuentro, que finalizó por un retiro de la rival.