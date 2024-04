Djokovic y Sinner se quedan sin final en el Masters 1000 de Montecarlo

Jornada de sorpresas en Montecarlo y es que los dos mejores jugadores del mundo quedaron eliminados en semifinales. Mientras que Novak Djokovic (1°), dos veces campeón en el Principado, cayó por 4-6, 6-1 y 5-7 ante Casper Ruud (10°), el italiano Jannik Sinner (2°) no pudo superar a Stefanos Tsitsipas (12°), quien se llevó el duelo por 6-4, 3-6 y 6-4.

Encuentros que entregan distintas reflexiones sobre los cuatro protagonistas. Si se habla de los ganadores, no hay dudas que Montecarlo ha significado un renacimiento para Stefanos Tsitsipas, quien no jugaba una final ATP desde agosto del año pasado. Después de su título en Los Cabos, el griego sufrió dolorosas derrotas en torneos importantes. Cayó en segunda ronda del US Open, en cuarta del Australian Open, en octavos de Indian Wells y en primera ronda de Miami. En parte esos resultados le significaron salir del Top 10 después de cuatro años ininterrumpidos. Para el helénico también la oportunidad de ganar por tercera vez el Masters 1000 del Principado. Antes ya lo consiguió en 2021 y 2022.

Casper Ruud por su parte tendrá la gran chance este domingo de ganar al fin uno de los torneos más importantes del mundo. El noruego se ha transformado en un especialista de los ATP 250, conquistando 10 de ellos en los últimos cuatro años. El problema es que nunca ha podido levantar un trofeo de una categoría superior. Ha perdido la final del Masters 1000 de Miami, de Roland Garros, US Open y de las ATP Finals.

Si la conversación por otra parte gira en torno a los derrotados, no hay dudas que la caída afecta más a Djokovic. El serbio sigue sin poder ganar un torneo en lo que va de 2024 y las malas sensaciones vividas en Indian Wells no lograron irse del todo. Pese a alcanzar las semifinales, Novak siempre fue honesto con que su nivel no estaba siendo el mejor.

Por el lado de Sinner, la derrota aún está lejos de encender alarmas. Recién perdió su segundo partido en el año y el italiano aterrizaba en Montecarlo como flamante campeón del Australian Open y del Masters 1000 de Miami. El partido ante Tsitsipas quedará marcado por un grosero error arbitral en el tercer set. El griego falló un segundo saque en punto de quiebre, pero ni el juez de línea ni el umpire cantaron mala la pelota. El dos del mundo habría quedado 4-1 y servicio de haberse cobrado correctamente la pelota.

La final entre Tsitsipas y Ruud se disputará este domingo a las 09.00 horas de Chile. Pase lo que pase, ambos tenistas volverán al Top 10 del ranking ATP este lunes.