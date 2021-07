Tomás Barrios tras su eliminación de Tokio: “Uno sueña con esto desde muy chico y me costó un set acostumbrarme a eso”

La caída de Tomás Barrios deja al tenis nacional, el deporte más exitoso en la historia del país, sin representantes en Tokio. Una despedida que el chillanejo analizó solo minutos después de haber caído ante Jeremy Chardy en el court número ocho.

“Estar acá uno lo piensa y lo sueña desde muy chico, quizás pensé mucho en eso y me costó un set acostumbrarme. Después pude hacer mi juego y tuve un par de chances”, comentó Barrios a Televisión Nacional.

Pero el chileno fue autocritico, dejando claro que en muchos momentos el partido pasó por él y no por las extremas condiciones que hay en la ciudad nipona. “Más que las condiciones, me costó acostumbrarme a la velocidad de pelota del rival. Hacía mucho mucho calor, muy húmedo, la pelota se deslizaba bastante pero las condiciones son para los dos. Él jugó mejor que yo. Tuve un par de break points y no los pude aprovechar. En el tiebreak tuve chances pero ahí me equivoqué yo, creo que ahí lo pude haber jugado mucho mejor”, declaró Tomás.

Su calendario continuará probablemente en Europa, donde tiene dos Challenger en arcilla. Una decisión que tomará en los próximos días junto a su técnico.

