Novak Djokovic alcanza un nuevo récord como número uno del mundo

Este lunes Novak Djokovic apareció una vez más como el número del uno. Un sitial en el que ha estado más semanas que ningún otro humano en la historia y donde pese a ese increíble número sigue alcanzando nuevas marcas. Por ejemplo, ahora puede decir sin apelaciones que es el líder del circuito más longevo desde que existen registros.

Y es que con 36 años, 10 meses y 22 días superó en esa particular carrera a Roger Federer quien hasta ahora poseía esa distinción. El suizo logró llegar a lo más alto del ranking por última vez en 2018, cuando ganó en un periodo de un mes el Abierto de Australia y el ATP 500 de Róterdam.

Seis años después de aquello, Nole supera al helvético en uno de los pocos registros que le faltaban por conquistar en el circuito masculino. Es el tenista con más semanas como número uno, más torneos de Grand Slam y más Masters 1000. Federer solo lo supera en la cantidad de victorias en la Era Abierta (1251 a 1095) y títulos profesionales (103 a 98). Eso sí, en ambas categorías hay un nombre por delante de los dos representantes del Big 3. Se trata de Jimmy Connors, quien durante su carrera ganó 1274 partidos y conquistó 109 trofeos ATP.

De todas formas para Djokovic no son momentos de celebraciones, ya que si bien sumó una nueva semana en lo más alto, hace mucho no estaba tan presionado por sus perseguidores. El complejo inicio de temporada, donde no pudo revalidar el título del Australian Open, perdió en segunda ronda del Masters 1000 de Indian Wells y se bajó del Miami Open, tienen a Jannik Sinner y Carlos Alcaraz pisándole los talones.

Por lo mismo Nole es honesto con su presente y con las chances que tiene de conquistar el Masters 1000 de Montecarlo, su próximo desafío en el circuito. “Mis expectativas no son muy altas. Por la forma que he estado jugando este año y por los resultados que obtuve antes en Mónaco en los años anteriores que no fueron muy bueno. Así que, mis expectativas son bajas”, confesó en la previa a su debut en el Principado.

Esa aparición inaugural en Monte Carlo se dará este martes ante el ruso Roman Safiulin (41°), en lo que también será su primer encuentro bajo las órdenes de Nenad Zimonjic, su nuevo técnico provisional tras el fin del ciclo con Goran Ivanisevic.

Nombre desconocido, pero que tiene el visto bueno de su ex coach, quien le entregó grandes elogios a su reemplazante. “No sé por cuánto tiempo pensará seguir jugando, pero la persona perfecta está con él ahora mismo. ‘Ziki’ es un gran amigo mío, pasamos por mucho juntos y lo quiero. Tiene un amplio conocimiento de tenis y lo conoce realmente bien, que es lo más importante”, relató el ex campeón de Wimbledon.