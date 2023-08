El dolor de Raimundo Rebolledo por la lesión de Eugenio Mena: “No tuve mala intención, jamás la he tenido”

A Raimundo Rebolledo le correspondió pasar por una de las situaciones más ingratas para un futbolista. Una acción en la que estuvo involucrado le produjo una grave lesión a un compañero de actividad. El defensor de Ñublense fue el protagonista de la acción que termino en una fractura de tibia y peroné para Eugenio Mena. El Chueco estará ausente por varios meses. De partida, se pierde la apertura de las Eliminatorias, para la que había sido convocado por Eduardo Berizzo.

El carrilero de los Diablos Rojos está triste. Lo manifestó apenas se produjo la desafortunada incidencia, cuando en todo momento mostró preocupación por el porteño y salió del campo de juego con la cabeza gacha. Y lo vuelve a evidenciar en su cuenta en Instagram, en la que manifiesta su pesar por la situación.

Pesar

Rebolledo explica la situación. “Ayer viví un momento muy difícil en el partido contra mi exequipo, Universidad Católica. Sin querer, lesioné a un compañero de profesión, Eugenio Mena”, establece de entrada.

Luego, recalca lo fortuito de la situación que, en sus palabras, se escapa de la forma en que ha jugado durante toda su carrera. “Recalco que no tuve mala intención, nunca la he tenido en una cancha de fútbol... no es mi estilo”, sostiene, otra vez, en el afán de establecer que las consecuencias que sufrió Mena distan de la intención de disputar el balón en forma leal.

El sentido posteo de Raimundo Rebolledo.

En el mismo sentido, ofrece excusas y apoyo al ex defensor de Santiago Wanderers, la U y Racing de Avellaneda. “Te reitero las disculpas, Keno. Sé que no es fácil y puedes contar conmigo para lo que sea en este proceso. Toda la fuerza del mundo. Te mando un abrazo a ti y a los tuyos”, puntualiza.

Larga recuperación

Aunque la UC aún no ha especificado los plazos que demandará la evolución de Mena y su retorno a la competencia, solo el diagnóstico anticipa que, cuando menos, estará fuera del campo de juego por los próximos tres meses, lo que sentencia su participación en la actual temporada.

“Eugenio Mena sufrió durante el partido de hoy, ante Ñublense de Chillán, una fractura de tibia y peroné, sin desplazamiento de su pierna izquierda”, consignó el club, mediante un comunicado oficial, horas después de que se produjo la lesión.

El futbolista fue intervenido en la clínica UC San Carlos de Apoquindo, durante la noche de este sábado. En el procedimiento, se le reposicionaron los huesos afectados.