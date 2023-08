Neven Ilic: “Pregunté qué tenía de cierto la presencia de Simone Biles en Santiago 2023 y me dijeron que sí; depende de ella clasificar”

En medio del desierto, a 2.265 metros sobre el nivel del mar, Neven Ilic (Antofagasta, 4 de abril de 1962) hace una pequeña pausa. Sentado bajo la sombra de un cobertizo en el campamento de la Minera Centinela, al interior de Sierra Gorda, habla sobre Santiago 2023 y la ilusión que le produce como presidente de Panam Sports inaugurar el megaevento multideportivo más grande y millonario de la historia de Chile.

A menos de 60 días de los Juegos, ¿cuál es su sensación? ¿Está más tranquilo?

De tranquilo no voy a tener nada hasta que terminen los Juegos. De alguna manera, le transmito el mensaje a la gente que está trabajando que estamos en la parte simple. Se ríen cuando les digo eso. Pero para mí la parte difícil es cuando, a partir del 20 de octubre, implementemos todo lo que hoy día es planificación y teoría. Que esas cosas funcionen es el gran anhelo de Panam Sport y para eso trabaja; para que la experiencia de los atletas, de los periodistas, del público y de todos los que son parte de la fiesta sea un cien por ciento, y eso es bien difícil.

¿Le sorprendió la cantidad de atletas de renombre que vendrán?

No, no me sorprende, porque la verdad es que los Juegos Panamericanos han ido tomando mucha importancia a nivel de desarrollo de la región. Muchos de los deportes son clasificatorios a los Juegos Olímpicos y eso les da un incentivo especial a los atletas. Y vamos a seguir trabajando para que, ojalá en los próximos Juegos, todos los deportes sean clasificatorios a los Juegos Olímpicos. Le da mucha relevancia y creo que la cantidad de estrellas que vamos a tener en los Panamericanos va a ser importante. Hay que pensar que en muchos deportes América es lo mejor que hay en el mundo, por lo cual vamos a tener a los grandes actores acá.

¿Cómo toma la posibilidad de que Simone Biles pueda participar en Santiago 2023?

Yo hablé con el Comité Olímpico de Estados Unidos y Simone hoy está en un clasificatorio americano, que es muy competitivo. Estados Unidos en muchos deportes, en gimnasia y en varios, tiene una élite de deportistas de primer nivel. Simone Biles se está reinsertando. Pero, bueno, ellos están a la espera de que se haga este Nacional y se defina cuál es el equipo que vendrá a los Juegos Panamericanos e irá al Mundial. Ojalá que Simone Biles venga, sobre todo porque significa una recuperación y una reinserción del momento difícil que ella tuvo, y para nosotros sería un honor tenerla acá.

Entonces, ¿es concreta esta posibilidad?

Sí. Ella está en un proceso como todos los deportistas. Ellos hacen importantes clasificatorios a lo largo del país para definir democráticamente quiénes son los mejores deportistas y lo hacen en gimnasia, atletismo y natación. Y efectivamente la respuesta fue que estaban en un proceso, con un clasificatorio nacional y ahí se va a definir el equipo. Ojalá le vaya bien a Simone Biles.

¿Se comunicó con el Comité Olímpico estadounidense por esta razón en particular o por algo más?

A propósito de que leí la noticia y lo que quise fue preguntar qué tenía de cierto su presencia en Santiago 2023 y me dijeron que sí, que estaba en la lista larga, que estaba en un proceso y que dependía de ella clasificar o no.

El hecho de que esté la campeona olímpica Rebeca Andrade también podría ser un estímulo para ella...

Sí, y también en otros deportes. En atletismo, tuvimos en Lima a la medallista de oro de los Juegos Olímpicos (Elaine Thompson). Yo creo que los equipos se están ajustando. En algunos deportes tenemos el problema de que quedamos fuera de su season (temporada). Ellos tienen curvas, pero por el clima que existe en Chile, no era recomendable hacer los Juegos en julio, que es normalmente cuando se hace. Y más con el julio que hemos tenido. Pero, bueno, yo creo que van a venir grandes deportistas.

Con respecto a la infraestructura, ¿cuál es su pálpito? ¿Se llega bien o se estará sufriendo hasta el último minuto?

Siendo sincero y abierto como corresponde, la infraestructura va a ser increíble. Es algo que Chile siempre soñó tener y que va a ser el gran legado para la historia del deporte chileno. Yo creo que se lo merecen países como el nuestro, que han ido evolucionando positivamente en la calidad de sus atletas, con grandes logros. El Estadio Nacional va a ser un gran emblema de esta nueva forma de ver el deporte. Estamos corriendo, sí. Vamos a llegar corriendo, pero tengo cien por ciento de confianza en que vamos a llegar y vamos a llegar bien.

¿Mejor que Lima a estas alturas?

Más o menos igual. En Lima también sufrimos mucho. Ellos partieron muy tarde. Dos años antes de los Juegos visité Lima y no había mucho, ni siquiera un comité organizador, pero terminaron haciendo un trabajo fantástico. Chile partió antes, pero nos cruzamos con una pandemia, que ya a todos se nos olvidó que tuvimos una, y eso en términos de construcción y de organización significa muchísimo. Pero la infraestructura es un gran legado para el desarrollo del deporte en América.

Usted le agradeció mucho a Harold Mayne-Nicholls durante la presentación de las medallas. ¿Cómo lo ha visto en su función de director ejecutivo de Santiago 2023?

Primero, decir que todos los que han sido parte de esto han hecho un tremendo esfuerzo por sacar adelante los Juegos. Pero creo que es muy valorable que le hayan ofrecido esto a Harold, con la complicación que significaba: saber que estaba a cuatro meses de los Juegos y haya tenido la valentía de tomarlo. Yo creo que eso es por el amor que le tiene al país. Personalmente creo que están trabajando muy bien. Harold tiene muchísima experiencia, tiene una gran relación humana con sus equipos y yo me entiendo muy bien. Así que creo que es una muy buena combinación para que podamos llegar bien y tener unos buenos Juegos.

Foto: Santiago 2023.

¿Qué espera del legado de los Juegos, más allá de la infraestructura que quedará?

Espero mucho. Lo primero que espero es que, cuando terminemos esta fiesta de los Panamericanos y Parapanamericanos, Chile se sienta orgulloso de lo que hicimos. Que cada uno de los ciudadanos sienta que lo que entregó el país y cómo nos vieron desde afuera fue algo tremendamente valorable y que ellos mismos sientan que esta fiesta es suya. Esta fiesta es de Chile entero, de los deportistas y de todos los que somos parte. Y lo que hacen los Juegos Olímpicos y los Juegos Panamericanos es dejarle una oportunidad al Estado de ver el deporte y de organizarnos de otra manera. Son los países los que deciden cómo toman esta oportunidad y la sacan adelante. No me cabe duda de que Chile lo va a hacer; ha tenido una evolución grande. El hecho de haber conseguido los Panamericanos y en momentos difíciles haber seguido adelante es una muestra. Aprovecho de agradecer a todos los gobiernos, porque todos han estado conscientes de que los Juegos son importantes y son una responsabilidad de Estado.

En tiempos de tanta polarización política, ¿cómo cree que pueden ayudar los Juegos para unir al país?

Va a ayudar mucho. Ha pasado en otras partes. El país detiene todas sus problemáticas y se centra en el orgullo que significa ver a sus deportistas y apoyarlos. Yo creo que en Chile va a pasar también. Nos vamos a preocupar mucho de que todos sean partícipes, tengan la oportunidad de estar y apoyar. Así que creo que estos van a ser unos 15 o 20 días maravillosos para el deporte.

¿Ha podido conversar con el Presidente Gabriel Boric acerca de sus expectativas para Santiago 2023?

Primero, agradecerle porque todos sus equipos han recibido sus instrucciones y su forma de ver esto y han ejecutado, han estado al lado y han trabajado para que esto salga. Desde el primer momento, el Presidente Boric dio por apoyados los Juegos, definió que su gobierno iba a cumplir con todo lo necesario para que estos salieran. Y así lo ha hecho.