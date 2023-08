El millonario premio que ganó Joaquín Niemann por su top ten el LIV Golf de Bedminster

Joaquín Niemann volvió a sonreír en el LIV Golf y lo hizo de la mano de un millonario premio. Después de un duro fin de semana, logró concretar una actuación bastante buena en Bedminster, décima fecha de la temporada del LIV Golf. El talagantino, capitán del equipo Torque GC, tuvo dos jornadas previas con irregular rumbo. Sin embargo, en la última, logró cerrar su participación con un tono más dulce y culminar el séptimo lugar, con una tarjeta de 211 golpes (-2).

El inicio dominical en el Trump National Golf Club Bedminster fue lleno de dudas. Joaco comenzó en el tee del hoyo 17. Al siguiente, cometió un bogey en un par cinco, lo que volvió a repetir en la siguiente parada, en el uno. Sin embargo, el error de esas dos banderas consecutivas no lo desanimó y en el resto del recorrido mostró lo mejor de su repertorio.

En la octava parada, llegó el primer birdie de la tarde para descontar posiciones y soñar con, al menos, un cupo en el top ten. Así se mantuvo hasta el hoyo 12, donde volvió a recortarle un golpe al campo para recuperar la ilusión.

Ya, cuando parecía que iba a cerrar su participación en posiciones más secundarios, vino una genialidad del pupilo de Eduardo Miquel, quien consiguió un águila en el hoyo 15, que tenía par cinco, para descontar otros dos impactos y asegurar su lugar entre los 10 mejores del certamen.

Esa importante actuación le permitió al mejor golfista chileno de todos los tiempos embolsarse una millonaria cifra, que ascendió a los US$ 570 mil, que se suma a los casi seis millones de dólares que llevaba acumulados este año.

Mito aumenta sus ingresos

El otro chileno en competencia, Mito Pereira, no tuvo un buen fin de semana. Sin embargo, en el último día también pudo culminar con mejores sensaciones, aunque lejos del segundo lugar que obtuvo en la fecha anterior en Londres, por el que obtuvo un premio millonario de US$ 2.125.000. Esta vez su resultado más modesto, pero los ingresos fueron igualmente respetables y se suman a los más de US$ 10 millones que suma esta temporada.

El oriundo de Pirque terminó en el puesto 18, igualado con otros seis jugadores. Su tarjeta final fue de 214 impactos (+1), en gran parte gracias a lo realizado en la última ronda.

Tuvo un muy buen comienzo, ya que logró dos birdies consecutivos en los hoyos 14 y 15 (había partido en el 13), para luego fallar con un doble bogey en la primera bandera. No obstante, logró recuperarse y descontarle golpes a la cancha en el tres y en el ocho. No obstante, un nuevo error en el 11 lo privó de llegar a posiciones más altas.

Por esta actuación, el de la Provincia de Cordillera se embolsó US$ 240 mil, al igual que Bryson DeChambeau, Harold Varner III, Cameron Tringale, Charl Schwartzel, Jason Kokrak y Bubba Watson, las figuras con las que igualó en la tabla.

La próxima fecha se llevará a cabo entre el 22 y el 24 de septiembre, en Chicago.