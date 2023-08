Más ganancias que toda la carrera de Ríos, Massú y González: el espectacular y millonario año de Mito Pereira en el LIV Golf

Mito Pereira vive una temporada de película en el LIV Golf, la polémica superliga creada con capitales saudíes y que revolucionó a la actividad, gracias a su formato y, sobre todo, a los millones de dólares que reparte. Y justamente el chileno es uno de los que más se ha visto beneficiado en este circuito, al que se sumó en febrero pasado.

Sin ir más lejos, el último fin de semana obtuvo el mayor cheque de su carrera al embolsarse US$ 2.125.000, uno de los premios más millonarios que un deportista chileno de una disciplina individual haya conseguido, muy cerca de los US$ 2.160.000 que ganó Joaquín Niemann al adjudicarse el The Genesis Invitational, en 2022. Más atrás, entre los no golfistas, aparece Marcelo Ríos, quien recibió US$ 1,3 millones por ganar la extinta Copa Grand Slam, en 1998.

Los réditos económicos de Mito son simplemente impresionantes. En este 2023 suma US$ 10.264.250, gracias a su segundo lugar en Greenbrier el fin de semana pasado, un tercer lugar en Washington, una quinta ubicación en Singapur y dos sextos puestos en Tucson y Orlando. Actualmente, marcha cuarto en la clasificación y de la suma obtenida, US$ 3,125 millones corresponden a actuaciones con Torque GC, su equipo, que es capitaneado por Joaco.

Para ponerlo en perspectiva, el oriundo de Pirque en sus dos temporadas y media en el PGA consiguió US$ 3.958.058. Es decir, ni siquiera la mitad de lo que ha sumado solo en este año. En el tradicional circuito el mayor premio económico que consiguió fue por ese recordado tercer lugar en el PGA Championship, que le valió una recompensa de US$ 870 mil.

Niemann no se queda atrás, ya que a los US$ 14.940.585 que obtuvo en su destacado paso por el PGA, donde ganó dos títulos, suma los US$ 5.940.166 de esta temporada en el circuito árabe. La superliga pagó por su llegada la exorbitante cifra de US$ 75 millones, mientras que por Mito canceló una cantidad menor, pero lo bastante cuantiosa como para asegurarles la vida a varias generaciones de descendientes.

Los históricos

La millonaria cantidad que Pereira alcanzó hace ver muy menores los ingresos que consiguieron las más grandes estrellas del deporte chileno individual, como Marcelo Ríos, Nicolás Massú y Fernando González. Por ejemplo, el Chino consiguió 18 títulos ATP y premios por US$ 9.713.771, entre 1994 y 2004, mientras que el Bombardero de La Reina logró US$ 8.862.276 en sus 13 años de profesional. En tanto, el Vampiro consiguió US$ 4.344.833 en su laureada trayectoria.

Si se compara con las dos máxima figuras actuales del tenis chileno, Pereira este año ha conseguido más que Christian Garin y Nicolás Jarry. El primero ha cosechado US$ 5.471.188 y el segundo, US$ 3.538.868. De hecho, Nico en esta temporada ha conseguido la mayor producción de su carrera y, producto del gran salto que hoy lo tiene entre los 30 mejores del mundo, ha conseguido ganancias que superan el millón de dólares. Una décima parte de lo logrado por Mito.

De todos modos, esta desigualdad en los premios que hay entre el golf y el tenis podría a llegar a su fin en el mediano plazo, debido a que el Fondo de Inversión de Arabia Saudita, principal sostenedor del LIV, ha sostenido “positivas conversaciones” con la ATP para inyectar sus millones en el circuito. Así lo reconoció en junio pasado Andrea Gaudenzi, presidente de la Asociación de Tenistas Profesionales.

Un primer paso del inminente acuerdo involucraría el traslado de las próximas Next Gen Finals, torneo que reúne a los mejores jugadores Sub 21 del mundo, a la ciudad saudí de Yeda, luego de disputarse desde su inicio en 2017 en Milán, Italia.

Una nueva oportunidad

A partir de este viernes, Mito Pereira y Joaquín Niemann tendrán una nueva oportunidad para seguir sumando millonarias ganancias, ya que participarán en una nueva fecha del LIV Golf en Bedminster, Nueva Jersey, donde irán en busca de un nuevo triunfo como equipo y también de lograr imponerse en la competencia individual.

El evento se celebrará en el Trump National Golf Club Bedminster, uno de los campos del controvertido magnate y ex Presidente de Estados Unidos Donald Trump, quien ha sido uno de los principales promotores de la superliga saudí, proporcionando sus recintos para que se disputen algunas fechas del campeonato.

La competencia comienza a las 13.15 horas de este viernes y se extenderá hasta el domingo.