El Team Chile cierra una participación histórica e inolvidable en Santiago 2023

El Team Chile saca cuentas alegres luego de los Juegos Panamericanos. El equipo nacional tenía como meta superar las 50 medallas que había cosechado en Lima 2019. Se logró con una gran diferencia: 79 preseas alcanzaron los atletas locales en Santiago 2023. Quizás la deuda estuvo en la cantidad de oros, que terminó en 12, cifra similar a del certamen de Perú, cuando se alcanzaron 13 primeros lugares, terminando en el mismo octavo puesto en la clasificación general.

Durante las casi dos semanas hubo momentos muy emotivos para los deportistas nacionales. También muchas sorpresas y algunos deportes que comienzan a consolidar al país como potencia en esas disciplinas. Además de las doradas, la delegación local alcanzó 31 platas y 36 bronces. Muy atrás quedan las marcas de la década pasada.

Juegos Panamericanos Oro Plata Bronce Total Guadalajara 2011 2 17 24 43 Toronto 2015 5 6 18 29 Lima 2019 13 19 18 50 Santiago 2023 12 31 36 79

El primer festejo dorado

Pese a que la inauguración en el Estadio Nacional fue el 20 de octubre, las competencias comenzaron el 18. Hasta el mediodía del 22, Chile sumaba cuatro medallas, pero la de oro no caía. De esta forma, el primer abrazo dorado lo dio Francisca Crovetto. La tiradora nacional ganaba en skeet y lograba su primer triunfo panamericano. Antes se había colgado bronces y platas, en Guadalajara, Toronto y Lima.

“Este es un deporte donde la experiencia es clave, pero la verdad es que yo me mentalicé mucho para esta circunstancia: ser local, tener tanta gente ahí, gritando por ti. No sabía si me iba a jugar a favor o no. Hoy, con el diario del lunes, sí puedo decir que fue una variante que jugó a mi favor”, reconocía días después, en conversación con El Deportivo.

Se consolida el remo

San Pedro de La Paz fue el terreno testigo de los mejores resultados nacionales. En la región del Biobío, el equipo chileno de remo acumuló 10 medallas, las mismas que, por ejemplo, Estados Unidos. Fueron tres de oro, cinco de plata y dos de bronce. Es la disciplina que más éxito dejó en el país.

“Somos un equipo. Eso es importante. Nuestro entrenador, Bienvenido Front, nos tiene súper ordenados. Somos disciplinados. Nunca hemos faltado a un entrenamiento. Si faltas te bajan del bote. Es así. Si llegas tarde, te echan. Tenemos una disciplina dura, pero eso es lo que nos ha llevado lejos. Los entrenamientos y la competencia positiva entre nosotros, ese sistema que trajo Bienvenido desde Europa es algo que no teníamos y acá ha funcionado súper bien”, explicaba la campeona en Lima y Santiago, Isidora Niemeyer, a La Tercera.

Los oros en la disciplina fueron en doble ligero, cuatro sin timonel femenino y masculino. “Hay que desterrar el pensamiento de que es inalcanzable practicar remo. Si a eso le sumamos una laguna en Santiago, mucha más gente saldría. Con gente de provincias es una disciplina exitosa y masificándose en la capital sería una locura”, agregaba la deportista.

El atletismo devuelve los oros

La segunda semana de competencias fue compleja. El Team Chile estuvo seis días sin poder sumar una medalla de oro. Desde la conquista de Alfredo Abraham, Ignacio Abraham, Nahuel Reyes y Alonso Poo en el remo debieron pasar varias jornadas hasta que Lucas Nervi festejó como ganador en el lanzamiento del disco.

Luego, Santiago Ford y Martina Weil continuaron la senda dorada en el Estadio Nacional. Fueron jornadas muy emotivas, con el coliseo de Ñuñoa repleto observando el deporte más tradicional del mundo olímpico. En el caso de los nacionales, la increíble historia del chileno-cubano y la herencia familiar de la hija de Gert Weil y Martina Restrepo le sumaron emotividad a las preseas.

Pan-Am Games - Santiago 2023 - Athletics - Women's 4 x 100m Relay Final - Coliseo Estadio Nacional, Santiago, Chile - November 2, 2023 Silver medallists Chile's Anais Valentina Hernandez, Maria Ignacia Montt, Martina Weil and Isidora Andrea Jimenez celebrate after the Women's 4 x 100m Relay Final REUTERS/Agustin Marcarian

El karate, en alza

Otra de las disciplinas que le dio victorias al elenco nacional fue el karate. Tres oros alcanzó Chile en el tradicional arte marcial. Valentina Toro, Enrique Villalón y Rodrigo Rojas fueron los ganadores panamericanos en sus categorías. También se suma la plata de Tomás Freire y el bronce Camilo Velozo.

Las declaraciones post segundo puesto de Freire también denotan algo importante en Santiago 2023. “Para esto no es lo que trabajo. Estoy en mi casa. Cometí un error y se paga caro. No puedo dejar estas cosas en la manos de los árbitros. Pido disculpas. En mi casa no puedo perder”, decía.

Su discurso, pese a lo meritorio de los logros, fue algo que se iba repitiendo en distintas competencias. Martín Vidaurre, en ciclismo, Paulina Vega y Nicolás Burgos, del tenis de mesa, también afirmaron que venían por el oro y se mostraron ofuscados pese a colgarse el color plateado.

Complicaciones

Pese a las cuentas alegres, también hubo momentos de tensión que complicaron la situación. El primer elemento adverso se dio en Viña del Mar, cuando el partido de balonmano entre Chile y Brasil debió ser anticipada terminado por goteras en el Polideportivo. Inicialmente, desde la federación de aquella disciplina apuntaron a la corporación Santiago 2023. El comité organizador, en tanto, aseguró que fue culpa de la Municipalidad de la Ciudad Jardín.

Finalmente, en entrevista con El Deportivo, Neven Ilic asumió que desde la Organización Deportiva Panamericana debieron prever el asunto. “Fue un descuido de nosotros, porque efectivamente se cambiaron las cubiertas, pero no se preocuparon de destapar las canaletas. Y cuando el agua es alta y las canaletas no fluyen, se rebalsa y se moja. Si bien Panam Sports no está acá, también nosotros tenemos un rol de revisar, supervisar”, señalaba el directivo.

Claro que uno de los momentos más álgidos ocurrió en la capital. El atletismo comenzaba con polémica en la marcha femenina. La prueba, que contempla un recorrido de 20 kilómetros, arrancó a las 7 de la mañana y durante su desarrollo comenzaron a darse algunas situaciones que no cuadraban. Finalmente, ocurría que hubo un error en la medición de los recorridos. Este acontecimiento fue calificado de “bochorno”, por Harold Mayne-Nicholls, quien hasta ese momento había evitado ocupar aquel calificativo frente a los errores.

Sin embargo, el yerro deportivo que más perjudicó al Team Chile fue en el fútbol femenino. Los plazos obligaron a que el equipo de Luis Mena jugase la final por el oro sin arquera. Algo insólito por donde se le mire en el fútbol profesional. Christiane Endler (quien renunció a la Roja tras la semifinal) y Antonia Canales, las dos guardametas convocadas por Luis Mena, debían volver a Europa luego del cuarto partido. Desde la FFCh esperaban que la segunda arquera lograse quedarse pese a las presiones del Valencia, su club. Esto no ocurrió y la Selección salto al último compromiso con la delantera María José Urrutia como portera improvisada.

El legado del Estadio Nacional

El Parque Deportivo Estadio Nacional fue reabierto oficialmente. El recinto de Ñuñoa fue el principal centro de atracción de los Juegos Panamericanos. Allí se llevaron a cabo la mayoría de las competencias, en instalaciones que, se espera, queden como el principal legado del megaevento que acaba de finalizar. Su alto costo de mantención, que bordea los US$ 6 millones año, es uno de los puntos que ya están dentro del prespuesto. Su alto costo de mantención, que bordea los US$ 6 millones año, es uno de los puntos que ya están dentro del presupuesto.

En el reducto se encuentran los centros de entrenamientos de de deportes colectivos, deportes acuáticos, la pista de atletismo, un polideportivo, la explanada de deportes urbanos, el centro paralímpico, las canchas de hockey césped, el centro de deportes de contacto, las canchas de tenis y deportes de raqueta, más el patinódromo. Todo eso fue utilizado y debe seguir teniendo uso.

Días antes de la clausura de los Juegos, el ministro Jaime Pizarro se refería al futuro de las sedes. “Hay dos partes en esto. La primera es el uso de los recintos, la posibilidad de que el mundo federado, organizaciones y deportistas puedan utilizar estos espacios, así lo hemos señalado porque además son múltiples las utilidades y disciplinas que se puedan albergar”, señalaba.

Medallas del Team Chile

Oro

Medalla Deportista Disciplina (categoría) Fecha Oro Francisca Crovetto Tiro (skeet) 22-10 Oro Emile Ritter Esquí náutico (salto) 23-10 Oro Antonia Liewald e Isidora Niemeyer Remo (doble ligero) 24-10 Oro Magdalena Nannig, Victoria Hostetter, Melita Abraham y Antonia Abraham Remo (cuatro sin timonel) 24-10 Oro Alfredo Abraham, Ignacio Abraham, Nahuel Reyes y Alonso Poo Remo (cuatro sin timonel) 24-10 Oro Lucas Nervi Atletismo (lanzamiento del disco) 30-10 Oro Santiago Ford Atletismo (decatlón) 31-10 Oro Martina Weil Atletismo (400 m) 01-11 Oro Enrique Villalón Karate (kumite -60 kg) 03-11 Oro Valentina Toro Karate (-55 kg) 04-11 Oro Rodrigo Rojas Karate (+84 kg) 04-11 Oro Emanuelle Silva Patinaje velocidad 04-11

Plata

Medalla Deportista Disciplina (categoría) Fecha Plata Martín Vidaurre Ciclismo (mountain bike – cross country) 21-10 Plata Catalina Vidaurre Ciclismo (mountain bike – cross country) 21-10 Plata Hugo Catrileo Atletismo (maratón) 22-10 Plata Selección masculina Básquetbol 3x3 23-10 Plata Agustina Varas Esquí náutico (salto) 23-10 Plata Antonia Abraham, Melita Abraham, Christina Hostetter y Victoria Hostetter Remo (cuádruple) 23-10 Plata Francisco Lapostol, Brahim Alvayay, Óscar Vásquez y Andoni Habash Remo (cuádruple) 23-10 Plata Magdalena Nannig, Victoria Hostetter, Melita Abraham y Antonia Abraham Remo (cuatro sin timonel) 24-10 Plata Joaquín Churchill, Ignacio Morales y Aaron Contreras Taekwondo (kyorugi equipos) 24-10 Plata Kristel Köbrich Natación (1500 m. libre) 25-10 Plata Melita Abraham y Antonia Abraham Remo (dobles) 25-10 Plata Antonia Abraham, Melita Abraham, Alfredo Abraham, Ignacio Abraham, Óscar Vásquez, Francisco Lapostol, Magdalena Nannig, Victoria Hostetter e Isidora Soto Remo (ocho mixto) 25-10 Plata Tomás Barrios y Alejandro Tabilo Tenis (dobles) 28-10 Plata Tomás Barrios Tenis (singles) 29-10 Plata Jorge Pérez Judo (-81 kg) 29-10 Plata Pablo Núñez Esgrima (individual) 30-10 Plata Thomas Briceño Judo (-100 kg) 30-10 Plata Francisco Solís Judo (+100 kg) 30-10 Plata Rafael Cortez Surf (longboard) 30-10 Plata Anaís Hernández, Martina Weil, Isidora Jiménez y María Ignacia Montt Atletismo (4x100 relevo) 02-11 Plata María José Mailliard Canotaje velocidad (C1 200 m) 03-11 Plata Selección femenina Fútbol 03-11 Plata Selección masculina Hockey césped 03-11 Plata María José Maillard y Paula Gómez Canotaje velocidad (C2 500 m) 04-11 Plata Selección masculina Fútbol 04-11 Plata Selección masculina Rugby 7 04-11 Plata Clemente Seguel Vela (ILCA 7) 04-11 Plata Pedro Robles, Paula Herman y Carmina Malsch Vela (lightning) 04-11 Plata Tomás Freire Karate (-67 kg) 05-11 Plata Macarena Pérez BMX Freestyle 05-11 Plata José Cedano BMX Freestyle 05-11

Bronce