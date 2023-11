¿Qué deja Santiago 2023?: el debate sobre el legado de los Juegos Panamericanos

Pablo Squella, ex atleta olímpico y ex ministro del Deporte

“Se pudo hacer un evento que ha salido muy bien para el común de la gente; han disfrutado, conocido a los deportistas chilenos y por dos semanas el deporte y la actividad física han sido el centro de este país. Queda, también, uno de infraestructura y el desafío es tener una administración acorde a los tiempos y que estos recintos alberguen a la mayor cantidad de gente. El otro es que ojalá queden registrados en una auditoría los detalles de organización, porque las deficiencias y atrasos tienen una causa. Tenemos que saber cómo se hizo lo bueno y lo malo”.

Cecilia Pérez, ex ministra del Deporte

“El mayor legado que deja Santiago 2023 es una convicción muy profunda: en Chile el deporte de alto rendimiento debe ser una política de Estado prioritaria y permanente. Con recursos, planificación, head coach de nivel mundial, una buena institucionalidad, y el compromiso público y privado, nuestros deportistas pueden competir y obtener medallas contra los mejores del mundo. La segunda conclusión es un desafío para todo el país: cuidar la infraestructura, convertirla en escenarios abiertos para el alto rendimiento y también otro tipo de competencias, para proyectar a los nuevos talentos”.

Santiago Ford celebra su consagración en el decatlón. (Foto: Heuler Andrey/Santiago 2023 via Photosport).

Diego Moreno, sociólogo y extriatleta

“Los Juegos Panamericanos 2023 han dejado más aspectos negativos que positivos. Chile perdió la oportunidad de destinar recursos significativos a sectores donde aún no se tiene acceso al deporte, instaló una narrativa algo perjudicial, a tal punto de hablar de Juegos Olímpicos, y dejó una pesada carga en forma de infraestructura que requerirá más cambios de ser adaptada para el uso de la gente. Sin embargo, también existen aspectos positivos, como la reforma en la Comisión Nacional de Dopaje y la Villa Panamericana, que proporcionará un hogar para muchas familias”.

Paula Navarro, entrenadora de fútbol

“A todos les gusta hablar del legado y a los chilenos nos cuesta tanto tener memoria. En 2008 se organizó el Mundial de Fútbol Femenino en Chile y se hizo una red de estadios para que fuera utilizada por el fútbol femenino, o por el fútbol, lo cual nunca sucedió, y eso también era un legado, tal como se habla ahora. El legado no va a ser la infraestructura, porque la administran los dirigentes de las distintas federaciones, el gobierno; van a ser los nuevos deportistas, como Nervi, Vidaurre, las chicas del remo. En infraestructura siempre pasó lo mismo: no la usan quienes tienen que utilizarla”.

Pauline Kantor, ex ministra del Deporte

“El legado hay que activarlo, no nace solo. El gobierno tiene que capitalizar la infraestructura en logros deportivos que permitan generar políticas públicas estratégicas y contundentes. Los Juegos permitieron visibilizar a cientos de deportistas que merecían ser reconocidos y apoyados. En el Parque Deportivo Estadio Nacional se deben generar políticas para definir cómo se trabajará con las federaciones, cómo lo hará el alto rendimiento o Promesas Chile. Ahora comienza la pega de verdad: subir el nivel del deporte chileno. Esto no es infraestructura para el deporte formativo. No se pueden repetir los errores del legado de los Juegos Odesur”.

Martina Weil, otra de las grandes figuras de Chile en los Juegos.

Diego Moreno, sociólogo y extriatleta

Rodrigo Guendelman, periodista y conductor de Santiago Adicto

“Hay uno concreto, tangible, que es la Villa Panamericana, que fue una brillante idea de este proyecto. Ha sido una maravilla para los deportistas, con un metro al lado, un parque al lado, con calidad arquitectónica, que luego será utilizada por ciudadanos que necesitan donde vivir. El Estadio Nacional está irreconocible en términos positivos. Hay un concepto de parque. Queda mucho para muchos deportes. Y hay un legado cultural: que las cosas se pueden hacer muy bien, en tiempo récord, como la Villa Panamericana, que se levantó en dos años, y que se pueden hacer eventos que nos unan como país”.

Vicente Larrea, diseñador gráfico

“Hay una notoria calidad gráfica mostrada en la imagen visual de los Juegos Panamericanos , tanto en su concepto y diseño, como en la rigurosa y vistosa aplicación de esa imagen en cada uno de los elementos relacionados con este armonioso encuentro deportivo. Hay un colorido consecuente con nuestra cultura panamericana, tiene coherencia visual, legibilidad, es festivo y armónico, convoca visualmente en diversidad y amistad, es muy atractivo y representativo de la fiesta deportiva, une y traspasa fronteras de todo tipo. Es diseño que funciona universalmente y será uno de los legados”.

Natalia Riffo, exministra del Deporte

“El legado que dejan estos Juegos son las oportunidades de potenciar para las comunidades el acceso al deporte, por ejemplo en infraestructura disponible. También han puesto en vista las prácticas deportivas como un espacio de encuentro, de encontrarnos en torno al deporte. Los Juegos han logrado visibilizar valores asociados al deporte tales como trabajo en equipo, el juego limpio, el compañerismo. Hoy desde mi rol de directora nacional de Senda, creo que el deporte es uno de los principales elementos para generar comunidades más saludables”.

Rafael Cortez, figura chilena en el longboard (Foto: Jorge Loyola/Santiago 2023 vía Photosport).

Gert Weil, exatleta

“Va a depender mucho de en qué métrica los evaluamos. Si desde lo material, lo emocional o la proyección. Lo que más nos ha sorprendido a todos es la popularidad que han mostrado los deportes no fútbol. No lo teníamos pesquisado. Cuando hay una buena presentación del espectáculo, se levanta el público. Eso quedó demostrado. Me encantaría que ese fuera el legado. No solo por ver ganar a nuestros compatriotas. Menos material y más de tomar conciencia de lo trascendente que es el deporte como un fenómeno social. Tendemos a llevarlo todo a plata y lo material”.

Hans Gildemeister, extenista

“El legado de los Juegos va a ser la infraestructura. La del tenis, la del squash y el ráquetbol es espectacular. Han dado tanto deporte por televisión, que eso va a quedar en los niños. Con mi nieto he estado viendo deportes. Le gustó el salto largo y nos ponemos a practicar. Me imagino que en todas las casas va a pasar lo mismo. El deporte es vida, educación, salud, compañerismo. Y es factible. Se pueden realizar deportes. María Ignacia Montt tiene diabetes y es medallista. Hay que aprovechar esto para sacar deportistas para dos ciclos olímpicos. Lo estuve conversando con el Pato Cornejo”.