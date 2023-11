Valencia desmiente a la ANFP por el tema de la portera Canales: “Jamás existió un compromiso previo para que se quedara”

La situación ya está zanjada. Cuando la selección chilena dispute la medalla de oro ante México, no tendrá a ninguna de sus dos arqueras titulares. Christiane Endler viajó a Lyon para unirse a su equipo, lo mismo que Antonia Canales lo hizo en España con Valencia.

Precisamente, el caso de esta última jugadora fue la principal excusa del técnico Luis Mena y del gerente de selecciones Rodrigo Robles, quienes insistieron que el club hispano no cumplió con el compromiso de que la arquera se quedara para la final.

“Previo al duelo de semifinales, el Valencia informa que no estaba en condiciones de respetar el compromiso. Previo al viaje de retorno a España se insistió con el club de la necesidad imperiosa de contar con Antonia, toda vez que la planificación estaba establecida en base a las dos arqueras”, dijo Robles el jueves, en una concurrida conferencia de prensa en la que se explicó el papelón del oro.

La versión de Valencia

Sin embargo, la versión de la federación chilena contrasta completamente con la del club hispana. En conversación con El Deportivo, el director deportivo del equipo, Carlos Grafiada, aseguró que no existió ningún acuerdo previo para que Canales se quedara en Chile.

“Quiero ser claro, no existía ningún tipo de compromiso con la federación chilena, eso no es cierto. desde el principio el tema era que la jugadora viajaría antes del partido del sábado”, explicó el máximo encargado de la rama femenina del cuadro che.

Asimismo, en directa alusión a las palabras de la ANFP, el directivo reconoció que “en ningún momento se planteó que Antonia Canales se quedara después del 31 de octubre, cuando terminaba la fecha FIFA. Ni siquiera hubo una solicitud previa, ni de palabra, tampoco algo escrito”.

Las palabras del valenciano dejan entrever que, de ninguna manera, estuvo contemplada esta situación en la organización del equipo femenino. Sin embargo, el director asegura que solo tras conseguir el partido final, la ANFP inició conversaciones.

“Solo cuando el equipo chileno pasó a la final de los Panamericanos, la federación chilena se contactó con nosotros para ver la posibilidad de que se quedara. Pero ya era algo imposible, porque nosotros la necesitamos para nuestro partido”, afirmó Grafiada.

Incluso, agregó que “es más, los pasajes de Antonia ya estaban comprados con antelación. En ese sentido, ya estaba dispuesto que la jugadora volviera en la fecha estipulada con antelación”.

¿Cómo está la jugadora ahora?

La jugadora llegó sin ningún problema a España y ya está concentrada para el duelo de esta fecha ante el Sporting de Huelva.

Acá se habló de que, incluso, la presionaron para que se quedara…

Eso no te lo puedo contestar porque no hablamos sobre un tema como ese. No sé si será de esa manera, es una pregunta que debe de contestar la propia jugadora, no nosotros.