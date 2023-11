A fondo con Neven Ilic: “Fue difícil recuperar la confianza de todo el mundo en las capacidades que tenía Chile”

Termina Santiago 2023 y es hora de los balances. Neven Ilic, el presidente de Panam Sports, conversa con El Deportivo en un sector del Estadio Nacional, el epicentro de buena parte de las competencias de los Juegos Panamericanos que culminan este domingo.

¿Sueño cumplido?

Sueño cumplido y por muchas cosas. Primero que nada, creo que el legado que queda en el país permitirá al deporte crecer, buscar la forma de incorporar niños, hacer escuelas. Hoy día hay un concepto de que tenemos todas las herramientas para ver el deporte de otra manera. Pero para mí el legado más lindo es el orgullo que está sintiendo Chile de lo que está pasando. Hay mucha gente que muy cariñosamente se para a agradecer, a decir que están las cosas bien, qué lindo Chile, que todos nos queremos, que todos nos apoyamos. Creo que ese es el legado más lindo. Muchas personas me preguntaron qué quería yo sentir cuando terminara los Juegos. Y varias veces dije que cuando terminemos todo el mundo diga “qué lindo lo que pasó en Chile, qué bien nos sentimos”. Tanto atletas, como público, como periodistas. Esto que tú estás viendo acá es exactamente lo que queríamos que pasara, familias, niños... Es lindo lo que está pasando en Chile.

Esta idea comenzó cuando usted era presidente del Comité Olímpico. Imagino que también hay una satisfacción en usted.

Cuando llegué al Comité Olímpico, siempre me pregunté por qué nunca había hecho nada, porque es un país bastante importante en la región, con capacidades de hacer cosas, pero nunca habían hecho nada y a su vez habíamos renunciado dos veces a algo que nos habían otorgado, cosa que me persiguió por algunos años. Fue difícil recuperar la confianza de todo el mundo en las capacidades que tenía Chile. El primer paso lo dimos con Santiago en 2014. Después ya nos creíamos que éramos muy importantes e intentamos los Panamericanos y perdimos con Lima. Ahí hubo una lección clara: los pasos en este mundo se dan poco a poco y yo quise andar mucho más rápido de lo que era correspondiente. Y perdimos, y perdimos por mucho. Pero bueno, al terminar los Juegos Sudamericanos, ya la gente se dio cuenta que sí éramos capaces. Habíamos establecido otro tipo de relación entre toda la comunidad. Y, bueno, tuvimos la posibilidad de hacer esto, que nos deja muy bien a nivel de América y a nivel del mundo. Chile hizo unos Juegos Panamericanos exitosos y eso suena muy bien.

¿Cómo convence a figuras del peso de Sergey Bubka, Carl Lewis o Mike Powell de venir a Chile?

No costó nada, primero porque con ellos ya tenemos una relación de amistad hace mucho tiempo. Con Sergey somos compañeros en el Comité Olímpico Internacional. Pero ellos también tienen agendas muy copadas. El punto fue que las agendas... funcionaron. Ellos vinieron porque querían estar en Chile, querían venir a acompañarnos en esta fiesta. Déjame contarte que el otro día fuimos a comer con todos ellos juntos y lo pasaron muy bien, se entretuvieron, pero al final hicieron un brindis agradeciendo porque nunca en la vida habían tenido la posibilidad de compartir entre ellos. Durante todos sus años de carrera, “hola, chao, hola, chao”, pero ahora habían estado juntos, habían reído juntos, habían contado anécdotas, Así que eso fue lo más lindo de todo.

Cambiando de tema, ¿qué le ha dicho el Presidente Boric sobre los Juegos?

Quiero agradecerles a los tres presidentes, la Presidenta Bachelet, el Presidente Piñera y el Presidente Boric, porque los tres gobiernos tomaron esto como un compromiso de Estado, y todos cumplieron en cada una de las etapas con todo. El presidente Boric enfrentó la realización de los Juegos, con todo su equipo, el ministro del Deporte, el IND, de los cuales tuvimos un tremendo apoyo. Y el Presidente está feliz. Cuando los países están felices, el pueblo está feliz. Yo creo que todos estamos contentos. Al Presidente lo he visto participar de todos los deportes, muy activamente. Me ha dicho que está muy contento, me ha preguntado en su momento cómo estaban las cosas, si hay algún problema. Eso era anterior al inicio de los Juegos. Con él visitamos varias instalaciones y se dio cuenta de que, si bien teníamos muchas cosas que arreglar, muchas cosas que mejorar, las cosas se iban a hacer. Siempre tuvo una palabra de confianza.

¿Qué fue lo más difícil de los Juegos Panamericanos?

La pandemia. Nos quitó un año y medio. Un año y medio en construcción, en proyectos, en trabajo, en libros. Es mucho tiempo. Y eso obligó a que muchos proyectos partieran en enero. Llegar fue muy, muy difícil. Ustedes se dieron cuenta de algunas cosas, pero fue muy difícil llegar.

¿Estuvieron en riesgo de realizarse?

No... En construcción, si uno quiere apretar el acelerador, aprieta el acelerador y las cosas se hacen. Pero siempre quisimos que esto hubiese estado listo cinco meses antes; que los deportistas hubiesen podido usar las instalaciones, pero la pandemia nos pegó muy fuerte.

Y dentro de la competencia, ¿qué fue lo más complejo?

Lo que fue complicado fue tener la villa lista para el día en que llegaban los atletas. El último día había muchas cosas que hacer. En la construcción, cuando uno construye un edificio y lo pone a andar, siempre hay detalles. Siempre hay goteras, siempre hay filtraciones, siempre hay aquí, siempre hay allá. Y de eso tuvimos bastante en la villa, pero los equipos lo solucionaron. Después la puesta en marcha de la alimentación, que terminó siendo exquisita. Lo que pasa es que se llegó todo muy encima. Ningún problema que pudiera decir “no, oye, no tenemos solución para esto”, pero todos se vinieron juntos. Afortunadamente, los equipos fueron capaces de sacarlos adelante.

¿Y entre lo que pasó en el Polideportivo y el error de la marcha?

La gotera del Polideportivo fue un descuido de nosotros, porque efectivamente se cambiaron las cubiertas, pero no se preocuparon de destapar las canaletas. Y cuando el agua es alta y las canaletas no fluyen, se rebalsa y se moja. Si bien Panam Sports no está acá, también nosotros tenemos un rol de revisar, supervisar. Pero fue un error pequeño que ya se solucionó. Y lo de la marcha, fue un error técnico, que ya los responsables reconocieron su responsabilidad, valga la redundancia. Y es una pena, porque la verdad es que los deportistas vienen con toda la ilusión. Ahora, solamente para aclarar, las medallas se mantuvieron y las ocho deportistas ya estaban clasificadas a Juegos Olímpicos, o sea, no se perjudicó a nadie. Pero fue un tremendo error.

Hace unos días nos decía que Chile podía ilusionarse con los Juegos Olímpicos de la Juventud...

No, yo digo que soñar es parte de la vida y también soy muy soñador y de repente los sueños, con mucho trabajo, se logran. Ahora, creo que lo que hay que hacer es sentarse, evaluar lo que hicimos, cómo lo hicimos, y de qué más somos capaces. No sé cuál es el límite. Si tú me preguntas hoy día, Juegos Olímpicos me suena como muy grande, pero tampoco sé exactamente lo que involucra. Yo veo los presupuestos que presentan los países, que son cifras gigantescas, pero hay gente que a veces es más eficaz o más eficiente. Creo que hoy día Chile tiene un camino que puede recorrer.

Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso?

No sé. Pero la gente se está yendo encantada de Chile.

¿Y en qué pie queda Chile frente al COI, por ejemplo, después de Santiago 2023?

En muy buen pie, porque en el fondo las visitas que hemos tenido son todos señores importantes del mundo olímpico del COI, partiendo por el presidente Thomas Bach. La impresión fue increíble: lo que están haciendo, la calidez del pueblo, la calidad de la villa, de los escenarios deportivos. Vio estadios llenos en todas partes. Entonces ya cuando una persona como Thomas Bach te da su opinión, te dice que las cosas se están haciendo bien y que es lícito seguir pensando en algo que pueda venir en el futuro.

¿Siente que hay un mérito suyo en la presencia de esas personalidades?

Son capacidades de hacer relaciones públicas. En el fondo es cómo tú te relacionas con la gente. Si te relacionas bien, la gente quiere venir, quiere acompañarte; quiere apoyarte, que es lo que vinieron a hacer, y es porque Chile o en mi caso como miembro COI o presidente de Panam Sports hemos recuperado todos los lazos internacionales. La gente respeta lo que hacemos en Chile y respeta lo que hace Panam Sports.

Powell junto a Félix Sánchez, Sergey Bubka, Carl Lewis y Neven Ilic. Foto: Panam Sports.

Si es por el cartel de los invitados, da la impresión de que fue superior a los que estuvieron en Lima.

Acá ha sido de nivel top, top, top. Porque en estos cuatro años Panam Sports también ha sido más potente, más inclusivo, ha hecho más cosas y es mucho mejor visto. Las cosas van paso a paso. Y el haber hecho Lima bien nos dio la posibilidad de que la gente nos creyera y quisieran estar cerca de nosotros.

Como dirigente, ¿cuáles son sus próximos caminos?

Ya sé para dónde va tu pregunta. No sé cuáles serán los próximos pasos. Yo estoy aquí, en Panam Sports, y estoy feliz. Si tu pregunta va a qué estoy pensando en adelante, no sé. Hay una reelección. Puedo estar cuatro años más en Panam Sports. Pero mira, una de las cosas que uno aprende... es que hay tomarlas con calma. Nunca se sabe qué va a pasar, cómo va a pasar.

Usted también es miembro COI, está en comisiones...

Yo estoy en tres comisiones. Estoy la que maneja la solidaridad olímpica, que es cómo se reparten los recursos en distintos programas. Soy parte de la comisión que supervisa y, de alguna manera, apoya y controla los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Y estoy en la comisión que decide cuáles son los Juegos Olímpicos de Invierno, la sede, y los que podrán venir en el futuro.

¿No ha pensado ser candidato al COI o integrar una lista con Thomas Bach?

La verdad es que el presidente apoya lo que hacemos, yo tengo una extraordinaria relación con él. Al final cualquier postulación depende de mí. La verdad es que estoy tan metido en esta cosa que... Panam Sport es mi responsabilidad máxima. En el COI hay un equipazo, un presidente que maneja las cosas. Mi relación con el COI es como miembro COI. No estoy metido para nada en la parte operativa. Y esto me ha quitado mucho tiempo.

¿Cuánto se proyecta en Panam Sports?

Yo creo que los 12 años que estuve en el Comité Olímpico fueron más que suficientes para tratar de hacer lo que quería hacer, y 12 años en Panam Sports son más que suficientes para tratar de hacer lo que yo pienso que es bueno para América. Así que iré a la reelección.