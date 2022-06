En España aseguran que Gerard Piqué no está en los planes de Xavi Hernández en el Barcelona

El futuro del Barcelona aparece con una de sus figuras fuera de la planilla. Esto, pues según han destacado en España Gerard Piqué no está en los planes del DT Xavi Hernández de cara a las próximas temporadas de los Azulgranas.

Según señala Sport esto se da después de que el entrenador y el zaguero sostuvieran una reunión en la que se le comunicó al jugador que no iba a ser considerado para la próxima temporada, basándose en los problemas físicos que ha tenido en los últimos meses, además de un comportamiento poco profesional fuera de la cancha.

“La reunión fue dura porque Xavi le habló claramente al capitán blaugrana. No cuestionó su valor futbolístico en ningún momento (considera que sigue teniendo una calidad innegable), pero sí su capacidad para aguantar físicamente una temporada tan exigente como la que se le avecina al Barça. Aunque el principal problema para Xavi es que Piqué no está centrado en el fútbol debido a sus múltiples negocios y, también, a sus polémicas no deportivas”, destaca el citado medio.

“Xavi le hizo entender que la mejor solución era una salida del club de la forma más digna posible, incluso renunciando a una parte importante del dinero que le debe el Barça (como hizo en su momento Carles Puyol). Sin embargo, Piqué se negó rotundamente y quiso rebatir todos los argumentos del entrenador. Incluso hizo propósito de enmienda: entrenar más que nunca para recuperar su mejor versión física y abandonar sus compromisos extrafutbolísticos”, continuaron.

Pese a esto, Xavi argumentó que “necesitaba un central titular de garantías para construir un equipo competitivo y no veía a Piqué en ese papel”. Así, incluso se manejó el nombre de Koundé como reemplazante en la posición. Pese a esto, Piqué se mantuvo en su postura de seguir en el plantel.

Ahora la negociación sobre la continuidad de Piqué está en manos de Mateu Alemany. De todas formas, la salida del defensor se ve complicada, pues tiene un contrato vigente hasta junio de 2024.