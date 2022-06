De capitán a firmar el finiquito por adelantado: la U se deshace de Camilo Moya y O’Higgins lo firma por los próximos seis meses

En Universidad de Chile adelantan el finiquito de Camilo Moya. El cuadro estudiantil deciden poner fin por anticipado al vínculo que los unía con el volante de 24 años hasta diciembre de 2022. Más allá de su prometedor inicio en el club, el jugador nunca logró recuperar el nivel que alguna vez lo tuvo como uno de los futuros referentes del plantel.

Frente a tal escenario, 0′Higgins, que hoy marcha en la séptima posición, con 21 puntos, decidió apostar y ficharlo por los próximos seis meses. Los Celestes buscan recuperar a un futbolista que solo participó en seis partidos del Torneo Nacional 2022, con apenas 177 minutos.

Su estadía en la U nunca logró encontrar la tranquilidad que tanto buscaba. En enero de 2021, en la campaña en la que los estudiantiles estuvieron a minutos del descenso, Moya ya era criticado. “La verdad es que soy muy autocrítico. He bajado mi nivel. En este último tiempo no he encontrado mi mejor versión, pero estoy trabajando”, señalaba el mediocampista.

A comienzos de la temporada 2022, Roggiero decidió que Moya se quedase en el plantel. El ecuatoriano lo mantuvo en el equipo laico, más allá de los cuestionamientos que existían por su rendimiento. Incluso, llegó a ser capitán a comienzo de temporada. En los amistosos jugados en Argentina, el volante lució la jineta.

“Creo que con todas las ganas que tengo para el 2022, sí me gustaría. Estoy en la U desde los doce años y ser capitán sería muy lindo. Ya no va en mí, depende de otros factores, pero me gustaría asumirla”, señaló, ilusionado con su futuro.

Santiago Escobar, el extécnico estudiantil, apostó por recuperarlo. Le dio regularidad y lo incluyó en su esquema inicial. Sin embargo, luego de ser expulsado en el Superclásico ante Colo Colo, en la quinta fecha del certamen, nunca más volvió a tomar protagonismo. En aquella derrota, cuando los estudiantiles cayeron por 4-1 ante el Cacique, ingresó a los 75 minutos y recibió la roja a los 87′.

La expulsión marcó el futuro de Moya en el club. Nunca más volvió a ser tomado en cuenta. Y frente a su poco protagonismo, el canterano aprovechó las redes sociales para descargarse, recibiendo insultos de los hinchas que lo obligaron a bloquear el muro de comentarios en su cuenta Instagram. “Traguen veneno, acepten la injusticia, que todo se equilibra al final”, fue lo que posteó el jugador acompañado de un foto con la camiseta del club.

Moya deja la U sin haberse consolidado como un referente. Las críticas a su nivel, que fueron acompañadas por el mal rendimiento del equipo, nunca le permitieron tomar el protagonismo que tanto tiempo buscó.