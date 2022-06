Históricos de Sudamérica juzgan a Chile tras el fallo de la FIFA por el caso de Byron Castillo: “Ya no sabe qué hacer para entrar al Mundial”

El fallo de la FIFA sobre el caso de Byron Castillo le dio un cachetazo a Chile. Tanto la Roja como sus fanáticos lamentaron una determinación desfavorable que golpeó de lleno las aspiraciones nacionales por instalarse en el Mundial de Qatar 2022. El fracaso de la denuncia realizada por la ANFP por el seleccionado de Ecuador acusado de ser colombiano no dio los frutos esperados y el Equipo de Todos no solo se quedó con las manos vacías, sino que también se ganó las críticas de sus pares por intentar obtener un cupo a la cita planetaria por secretaría y no por desempeño propio.

Las intenciones del ente a cargo del fútbol chileno de buscar instalarse en el torneo mediante la vía administrativa dieron la vuelta al mundo. Los ojos de todos los seguidores del deporte y, especialmente los de los hinchas ecuatorianos y de la Roja, siguieron muy de cerca todos los detalles de una situación que por ahora no sufrió modificaciones. De momento, pese a que desde Quilín no se rendirán y agotarán recursos con el objetivo de que los pupilos de Eduardo Berizzo consigan un cupo a la competencia.

Más allá de que la ANFP batalla por un hecho que, a su juicio, considera injusto, en los otros países de Sudamérica rechazan su actuar. Históricos de selecciones del continente lamentan que el Equipo de Todos haya apostado todas sus cartas a dejar a Ecuador sin Mundial por la denuncia a Castillo y, de paso, lograr un cupo directo. Principalmente, por el pobre desempeño que mostró en las últimas Eliminatorias, en las que la Roja finalizó en el séptimo puesto, quedándose sin opción alguna de clasificarse.

Alberto Tarantini, ex futbolista argentino campeón con la Albiceleste en la Copa del Mundo que se desarrolló en suelo transandino en 1978, se alinea absolutamente con la decisión tomada por el ente a cargo del balompié internacional y aprovecha de repasar a la asociación que preside Pablo Milad. “Si la FIFA lo decidió así, así debe ser. Ya no sabe qué hacer Chile para entrar al Mundial”, expresa el exlateral, en diálogo con El Deportivo.

Para el Conejo, desde la Roja no debieron presentar una denuncia, puesto que su nivel mostrado en el campo de juego fue el que la dejó sin ir a Qatar: “Los partidos se ganan en la cancha, más allá de que pudo haber habido un error o fuese lo que fuese. Pero no fue fundamental para que Chile no llegue a conseguir la clasificación, por eso se clasificó Ecuador”.

Por su parte, el peruano Germán Leguía, mundialista con su selección en Argentina 1978 y España 1982, la acusación realizada por la Roja perjudicará su reputación con sus pares. “Si no lo pudieron ganar en la cancha, no fue culpa de Ecuador. Chile perdió la clasificación, porque no tuvo una buena eliminatoria. Debieron dejarlo ahí, porque el hecho de que no le den la razón los deja peor”, manifiesta. Y añade: “Chile debió haberse ganado la opción en cancha. La campaña que hizo no fue buena, debieron dejarlo ahí, lo de después fue peor”.

A su juicio, el Equipo de Todos quedará mal parado frente a las otras selecciones, asegurando que incluso la Blanquirroja se vio afectada por la incertidumbre. “Queda mal Chile. Todos los comentarios que puedes escuchar de todas partes, de Sudamérica en especial, han dicho que es feo lo que está haciendo Chile, además de distraer el repechaje que tiene Perú”, dice.

En la vereda ecuatoriana, en tanto, se sienten más aliviados con el fallo de la FIFA, ya que la denuncia puso en peligro su presencia en la cita planetaria, más allá de la seguridad y calma que en la FEF exhibieron durante el proceso. Jacinto Espinoza, ex arquero de la Tri, no se guarda nada y dispara con todo contra la ANFP.

“Una vez un entrenador me enseñó que uno tiene que defenderse en la cancha como hombre y no llorar como niño por lo que no se pudo defender ahí. Yo creo que Chile fue por el segundo camino, llorando lo que no pudo defender en la cancha como hombre. Es una gran selección. Lamentablemente, las cosas se dieron como se dieron. La FIFA ya le dio la razón a Ecuador y Chile queda como un zapato. Hay tristeza por su pueblo chileno, porque tiene mi respeto. En estas Eliminatorias quedaron muy lejos y quedaron muy mal pretendiendo ingresar por la ventana”, afirma.

Tarzán también se refirió a los efectos de la acusación en el jugador involucrado, quien seguramente atravesó meses complicados mientras la FIFA investigaba su caso: “Chile queda mal a nivel mundial. Es una tristeza lo que quisieron hacer. Se le hizo un bullying mediático a un jugador con condiciones extraordinarias. Esperemos que ahora pueda recuperarse anímicamente y pueda seguir creciendo como futbolista”.

Desde la selección nacional ya anunciaron que apelarán a la determinación tomada por el ente rector del fútbol mundial y que incluso llegarán al TAS. Espinoza, sin embargo, no se inquieta y asegura que la ANFP comete un error al insistir con la acusación. “Ellos, como cualquier ciudadano o país que se sienta inconforme, tiene todo el derecho para hacer eso. Pero Ecuador tiene el mérito de clasificarse con anticipación y hay que prepararse para el Mundial, no para lo que piense Chile. Tienen mis respetos, pero creo que en esta ocasión sus directivos se están equivocando”, concluye. Ahora, solo queda esperar para conocer cómo finalizará esta historia.