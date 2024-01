Los desgarradores detalles de la recuperación de Rafael Nadal que reveló su entrenador

“He notado algo en la cadera y se acabó. No puedo decir que no estoy mentalmente destrozado porque estaría mintiendo”. Con esas desgarradoras palabras Rafael Nadal (649° ATP) daba a conocer su malestar al terminar con evidentes problemas físicos su partido de segunda ronda del Abierto de Australia del año pasado, cayendo en tres sets ante el estadounidense Mackenzie McDonald (48° ATP). Lo nadie se esperaba, era que dicha lesión lo tuviese fuera de las pistas durante prácticamente una temporada completa, volviendo recién al circuito el 2 de enero de este año, cuando derrotó en dos mangas a Dominic Thiem (90° ATP) en el torneo de Brisbane. En ese sentido, Carlos Moya, su entrenador, en entrevista con el medio especializado en tenis, Punto de Break, reveló escabrosos detalles de su recuperación.

Si hay alguien que conoce todos los pormenores de la rehabilitación de Nadal y las dificultades a las que debió sobreponerse para volver al circuito, es precisamente Moya, quien lleva entrenando al 22 veces campeón de Grand Slam desde 2016.

En primer lugar comenzó hablando sobre la capacidad del español para afrontar la exigencia del circuito luego de tantos meses sin jugar. “Yo sabía que no iba a ver pérdida de nivel ni físico, mi miedo era saber qué iba a pasar en partidos duros y exigentes. Hicimos mucha simulación en entrenamientos de tres horas o jugar varios sets, pero la competición es otra historia. Esa tensión extra no la tienes y eso se nota, sobre todo después de un año y a estas alturas de su carrera”.

El entrenador se mostró satisfecho con el nivel mostrado en su regreso al tenis profesional, pues a pesar de todo el tiempo, avanzó a cuartos de final en Brisbane. “Me recordó a un toro que lleva un año encerrado, que lo sueltas ahí en medio y va como una fiera. Después de tantos meses de sufrimiento, le volví a ver disfrutando, tanto en los entrenamientos como en los partidos en Brisbane. Esa era la versión de Rafa que todos queríamos ver”.

Continuó asegurando que le generó felicidad notar que todo el trabajo realizado valió la pena. “Estuvo sufriendo, por el partido, pero a la vez disfrutando de ese momento. Todos los meses de trabajo y sufrimiento se vieron recompensados. Se volvió a sentir jugador de nuevo. Me encantaron los tres partidos. Nos dio una pequeña muestra de lo que podemos esperar de él. Por nivel, me quedé muy satisfecho de lo que vi”.

El medallista olímpico había dejado caer la posibilidad de que el 2024 fuese su último año de competencia, sin embargo, Moya considera que de seguir sintiéndose cómodo, podría no ser así. “Él se ha ganado el derecho de decidir cómo, dónde y cuándo quiere retirarse. Pese a su situación, que ha cambiado al tener un niño, a él le apetece seguir compitiendo de esta manera”.

Carlos Moya, entrenador de Rafael Nadal.

La recuperación

Tuvo palabras también para lo complicado y tedioso que fue el proceso de recuperación al que debió someterse Rafa, llegando incluso a dejar el optimismo de lado al sentir que la rehabilitación no tenía el efecto esperado. “Si hubiera vídeos de los primeros entrenamientos que hicimos en agosto… no eran optimistas ni positivos. Entiendes que es el proceso por el que tiene que pasar a tres o cuatro meses vista para ser competitivo. En el día a día te van pasando cosas que te tiran un poco para atrás. No avanzas a la velocidad que creías”.

A pesar de los titubeos, confiaban plenamente en el equipo médico. “Ahí te entran dudas. Yo tenía dudas de que podía no volver a jugar por cómo le vi en el primer o segundo mes, donde los avances fueron mínimos. Jugábamos 15-20 minutos y a veces se quedaba tirado en el suelo por el dolor. Son situaciones duras, pero sabíamos por los médicos que tenía que pasar por eso, una adaptación del cuerpo, pero todo estaba muy controlado. Hubo días que dudamos”.

Cerró este punto siendo enfático en que no debería sufrir una recaída de sus lesiones. “A priori no. Le han dejado el tendón mucho mejor de lo que lo tenía antes de la lesión. En teoría no”.

Jugador top

El ex número uno del mundo es optimista en que Nadal puede volver a jugarle de igual a igual a los mejores jugadores del circuito ATP. Sin embargo, tiene dudas sobre su capacidad para mantener el ritmo de competencia durante tantos partidos. “Los dos primeros partidos los ganó bien y casi gana a un jugador que la semana siguiente casi gana a Tsitsipás en Australia. Es decir, de un nivel alto. Yo creo que, a un partido, no tengo dudas del nivel que puede ofrecer Rafa. Lo que faltaría es saber qué pasaría si un día juega con un Top, ganar y jugar mañana con otro. Ese ritmo de competición aún no lo ha vivido y eso nos falta. Dije que necesitaría unos 10 partidos para llegar a ese nivel del 100%”.

Moya mantiene cierta esperanza en que el mallorquín pueda volver al nivel que lo llevó a convertirse en una de las máximas leyendas del tenis. “Yo soy optimista, pero también realista. Rafa ganó Roland Garros hace un año y medio. Si no ha tenido continuidad es por las lesiones. Hasta la lesión de Wimbledon, llevaba un año espectacular. No sé si a ese nivel, pero si las lesiones no lo impiden, creo que será un jugador candidato a los torneos que juegue. Necesitará continuidad, pero si lo logra, volverá a su nivel”, concluyó.