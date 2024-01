Un registro histórico: el Liverpool prepara exclusivo documental sobre los últimos meses de Jürgen Klopp en Anfield

Las repercusiones tras el anuncio de Jürgen Klopp de abandonar la dirección técnica del Liverpool al final de la temporada siguen llegando. Ahora resulta que el alemán aceptó llevar a cabo un documental en el que se muestre la interna del equipo durante sus últimos meses a cargo de los ‘reds’. El material como tal, luego de ser llevado a postproducción, será transmitido en televisión.

El adiestrador alemán anteriormente ya se había negado a la grabación de documentales sobre el equipo, amenazando incluso con abandonar la institución si alguien llegase a permitir algo así. Sin embargo, su pronta salida al parecer ablandó su postura y cambió de opinión respecto a este tipo de contenidos.

Fue el medio británico Mirror quien dio a conocer la noticia. El espectáculo busca ser todo un éxito para los amantes del Liverpool, pues tendrá acceso libre a todo lo que ocurre tras bambalinas en Anfield. Pero no se queda allí, sino que también mostrará material del campo de entrenamiento que posee el club en Melwood. Es más, incluso podría evidenciar el trabajo de los dirigentes por encontrar al sucesor de Jürgen Klopp. Teniendo todo eso en consideración, el documental promete capturar hasta las conversaciones más íntimas del adiestrador, incluso las que se relacionen con su futuro profesional.

Anteriormente, el equipo ya había aparecido en una serie documental de una temporada llamada “Being Liverpool” el año 2012, cuando Brendan Rodgers ostentaba el cargo de entrenador. Dicho material fue duramente cuestionado tanto por fans como por la crítica especializada. Se espera que este nuevo registro audiovisual tenga un recibimiento totalmente distinto, pues el elemento de la emotividad jugará un papel muy importante en lo que será la despedida de uno de los entrenadores más queridos de su historia.

Homenaje de los hinchas a Jürgen Klopp durante el partido contra el Norwich City en FA Cup. (Foto: REUTERS)

El futuro de Jürgen Klopp

En la conferencia de prensa posterior al anuncio de su salida del Liverpool, el DT alemán aseguró que no pretende tomar el cargo de ningún equipo ni selección durante un largo período de tiempo para descansar y pasar tiempo con su familia. “Ningún club, ningún país para el próximo año. Ningún otro club inglés jamás. Aunque no tenga nada para comer, eso no sucederá”, dijo. Eso sí, aseguró que pretende seguir vinculado al fútbol luego de un periodo considerable de tiempo.

Sin embargo hay ciertos detalles que pueden dar luces sobre lo que depara su futuro, comenzando por el mismo Klopp, quien aseguró que su futuro está lejos de la Premier League inglesa. Ahora, el medio alemán Bild, asegura que su futuro puede estar ligado a La Liga de España, pues hace mención a que la familia posee una finca de cinco mil metros cuadrados en la localidad de Andratx, al sur oeste de Mallorca, por lo que, junto a sus cercanos, el exitoso técnico teutón puede verse atraído por el calor mediterráneo de la zona, dejando atrás el frío de Liverpool. El mismo medio destaca que todo pasa por una reflexión con su esposa Ulla Sandrock.

Es más, Jens Haas, amigo de infancia del entrenador de los Reds, aseguró que “cuando era joven, estaba muy apegado a la zona. Creo que sería una posibilidad venir aquí ahora”. El cambio de aires le vendría bien, así lo ve Ulrich Rath, su ex entrenador juvenil y amigo de la familia. “Creo que está buscando recuperarse y recargar sus baterías. . Y creo que él también necesita eso”, concluyó.