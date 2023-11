El desahogo de Erika Olivera frente a la crisis del atletismo: “El clasismo ha existido siempre; el trato hacia los deportistas es una vergüenza”

Erika Olivera fue por mucho tiempo la bandera del atletismo femenino chileno. La consideración podría, perfectamente, incluso, prescindir del género. Como fondista, paseó la bandera nacional por las principales competencias del orbe. A nivel panamericano, de hecho, registró el principal hito de su carrera: se quedó con el oro en el maratón de los Juego que se organizaron en Winnipeg, en 1999. Cuatro años después, en Santo Domingo, subió otra vez al podio, aunque al tercer escalón, para recibir el bronce.

Hoy mira el escándalo en que está envuelta la actividad a la que le dedicó gran parte de su vida, antes de dedicarse a la política y ejercer como parlamentaria, con inquietud. “Lo veo como toda persona que es amante del deporte. No solo del atletismo. He estado muchos años inserta en el atletismo. Es doloroso un tema en que las deportistas son las principales afectadas. Decisiones de personas que tienen cargo y poder terminan afectando no solo a los deportistas que quedan fuera del relevo sino al equipo en general. No es solo las que no pueden correr. Es un equipo el que compite, el que hace todo lo posible por dar lo mejor de cada uno. Debe haber pena, molestia, rabia. Lo que más me preocupa son ellas. Uno espera que las autoridades no solo se preocupen de las seis, sino de todas”, explica en el inicio del diálogo con El Deportivo.

¿Le tocó verlo?

En el deporte siempre han ocurrido situaciones similares. Este año, un año de Panamericanos, en mi rol parlamentario me tocó recibir denuncias de deportistas afectados en el proceso. Y también en los Parapanamericanos. No es solo en el deporte convencional. Uno espera, finalmente, que las autoridades respalden a los deportistas, les den respuestas y eso no existe. Eso es grave. Al final, los deportistas se quedan con la sensación de que no hay respeto, de que no se les valora. Esto tiene que llamarnos la atención, sobre todo a los que toman decisiones. Tiene que ser una oportunidad para cambiar la forma para tratar a los deportistas. Lo hablaba con Jaime Pizarro. A propósito del karate, por ejemplo. Que quedan fuera porque en un momento se les avisa que el deporte está fuera de los Juegos y eso afecta sus carreras. El trato hacia los deportistas es una vergüenza.. Lo que pasó en el atletismo es la muestra de lo que hay, de lo que se tapa. Esto no es de ahora. Estuve 30 años en el deporte y fui testigo. Me tocó vivir situaciones que no van para ningún lado positivo.

Ximena Restrepo está en el centro de los cuestionamientos, por intentar incidir en decisiones del equipo en que estaba Martina Weil, su hija. ¿Qué opinión tiene al respecto?

Yo haría la separación. Martina es una atleta que con méritos ha demostrado ganarse los espacios. Es una excelente atleta. Por ningún motivo acepto o comparto que se empañen las alegrías que ha dado por ser ‘hija de’. No corresponde. Ella es una deportista destacada. Lo que sí se tiene que investigar, la federación tiene que hacerlo, es si hubo hostigamiento, maltrato. Y si eso implica sancionar, cada organización deberá ver si corresponde. Es súper difícil cuando hay personalidades involucradas. Acá se ha mencionado a la vicepresidenta de World Athletics y una directora del COCH. No puedo hacer apreciaciones, pero la mayoría de lo que conocemos el mundo del deporte esperamos que esto se transparente. El Comité de Atletas tiene un rol importante. Ojalá que hayan tomado contacto con la Comisión de Atletas a nivel internacional. Esto tiene que llegar a instancias internacionales. Me imagino que la federación o el COCH lo han considerado. Debiesen ser los pasos a seguir. Cada institución debe resolver.

El lío y la mancha

¿Cómo se puede solucionar este tipo de situaciones y controversias?

A raíz de esto en agosto presentamos un proyecto de ley para regular a las federaciones, para que los deportistas tengan derecho a voz y voto. El proyecto apunta a esto, nace de los problema que uno va recogiendo en el camino. Me gustaría que los deportistas fueran escuchados. Uno dice que es de sentido común y a veces no se usa. Los deportistas tienen que ser parte de las tomas de decisiones, tener contacto con sus directores, contar con más información.

¿Cuánto mancha lo que está pasando lo que consiguió el atletismo en Santiago 2023?

Bastante, porque todos vimos una fiesta maravillosa. Chile logró 79 medallas y eso es lo más lindo que vimos, pero como esto ocurre al final y en el deporte rey de los Juegos. Obviamente tiene un impacto muy fuerte. Acá hay que esperar que haya respuestas, que sean transparentes con el público, con los deportistas y que todo esto, al final, sea una luz. Es algo bien negativo, pero también quiero verle lo positivo en el sentido de generar cambios en problemas que han pasado durante años. Valoro lo que hicieron los deportistas. Espero que no les cueste quedar fuera de selecciones, proyectos, del apoyo. Es una opción para valorar mucho más el trabajo.

“Es un problema que está en la sociedad”

¿Qué siente al ver la actividad que ejerció vinculada a situaciones como la discriminación o el clasismo?

El clasismo siempre ha existido en el deporte. Fui atleta muchos años y me tocó lidiar con eso. Es una cuestión que lamentablemente existe, pero no solo en el deporte, sino en la sociedad. Sería maravilloso que en el deporte no existiera, pero es un problema que está en la sociedad, donde a la gente la miran distinto por el lugar del que provienen. Los valores no tienen que ver con el lugar en que naciste. Yo puedo hablar por lo que vi y pasó, pero uno esperaría que en 2023 ya no existiera. Que como hemos avanzado y evolucionado, esas cosas ya no pasaran.

¿La Comisión de Deportes va a investigar?

No. La Comisión es la llamada a investigar lo que sucede en las federaciones. La que debe investigar es la federación. Y si hay discriminación, hostigamiento y maltrato, la Comisión de Atletas. La Comisión de Deportes puede pedir que el IND levante un informe y le sea enviado. Pero nosotros no podemos investigar. No nos compete. A menos que se levante una comisión investigadora. Sí se podría invitar al presidente de la federación, al director del IND, al presidente del Coch, para saber qué han hecho y dar soluciones.