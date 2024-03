Ex esposa de Konstantin Koltsov alza la voz para abrir una nueva arista del caso que enlutó a la tenista Sabalenka

La inesperada y súbita muerte de quien fuera la pareja de la destacada tenista Aryna Sabalenka dio la vuelta al mundo el pasado martes. Según informaron desde Estados Unidos, Konstantin Koltsov falleció tras sufrir una trombosis a raíz del movimiento de un coágulo de sangre hacia un órgano vital, todo esto mientras acompañaba a la bielorrusa en la previa de su debut del Masters de Miami.

Sin embargo, momentos después de la confirmación de la noticia y de los peritajes de la policía norteamericana, comenzó a surgir una posible hipótesis sobre un eventual suicidio del otrora jugador de hockey sobre hielo de la NHL.

A pesar de los rumores, la ex esposa de Koltsov fue la encargada de desmentir la posibilidad de que se haya quitado la vida en aquel hotel del Estado de Florida y añadió una nueva arista del caso. “En la habitación donde se alojaba se encontraron botellas de alcohol vacías. Había un balcón con vistas al océano. Probablemente Konstantin no era consciente de sus acciones y pudo caer”, señaló Yulia Mikhailova, quien se divorció del ex deportista en 2020 luego de un matrimonio en el que tuvieron a tres hijos.

En conversación con el medio bielorruso Zerkalo, la mujer comentó que las informaciones que manejó la prensa en torno al deceso de su ex cónyuge estuvieron erradas. “Creo que sus colegas lo malinterpretaron o hicieron pasar por un hecho la suposición de la policía sobre el suicidio. Él no tenía intención de morir”, aseguró.

Al no existir un “actor criminal”, las autoridades de Estados Unidos continúan en la búsqueda de indicios que permitan esclarecer con mayor precisión las causas del sorpresivo fallecimiento del europeo. Mientras tanto, Aryna Sabalenka comentó en sus redes sociales sobre la triste partida de Koltsov. “La muerte de Konstantin es una tragedia impensable, y aunque ya no estábamos juntos, mi corazón está roto. Por favor respeten mi privacidad y la de su familia durante este difícil momento”, dijo.

Con esta pena, la tenista número dos del ranking de la WTA y actual bicampeona del Abierto de Australia vive su duelo de manera particular: ya se encuentra entrenando para su debut en el torneo ante la española Pauda Badosa, quien también es su mejor amiga dento del circuito.