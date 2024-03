“Día tranquilo en la oficina”: embajador de Inglaterra en Paraguay aviva la polémica por Las Malvinas

La Copa Libertadores comienza a jugarse fuera de la cancha. Cuando aún quedan dos semanas para el arranque de la fase de grupos, una fuerte polémica se instala en el continente, enfrentando a los hinchas argentinos con los de Cerro Porteño. ¿El motivo? Las Islas Malvinas.

Todo comenzó con una publicación del cuadro paraguayo para anunciar sus rivales de la fase de grupos. Para cautivar a las personas en redes sociales decidieron mostrar un mapa de Sudamérica y ubicar a cada uno de los clubes que enfrentará, entre ellos Colo Colo.

Si bien los equipos estaban correctamente ubicados y pese a que no enfrentarán a ninguna escuadra argentina (además de los albos, jugarán ante Fluminense y Alianza Lima), el país trasandino explotó por un detalle del mapa elegido por Cerro.

La pieza geográfica está en inglés, aunque el revuelo no tiene que ver con lo idiomático, sino con la denominación que recibe un territorio particularmente sensible para el país vecino. En la imagen aparecen las Falklands Islands, con la correspondiente precisión de que se trata de una región bajo la propiedad de Reino Unido, y no las Islas Malvinas, como los transandinos siguen reivindicándolas.

Un pequeño detalle que no pasó inadvertido, al punto de que incluso varios medios argentinos reaciconar a la publicación. Los hinchas también se hicieron notar y llenaron de comentarios críticos los posteos de Cerro Porteño.

En medio de ese escenario fue que, Ramin Navai, embajador de Inglaterra en Paraguay, también tomó postura. Esta mañana el representante inglés utilizó las redes sociales para colgar una foto en su trabajo donde aparece tomando café en una taza de Cerro Porteño. “Otro día tranquilo en la oficina”, se lee junto con la fotografía.

La publicación de la autoridad rápidamente se hizo rival y recibió cientos de comentarios, la mayoría de hinchas paraguayos quienes aplaudieron el gesto. Los argentinos por su parte volvieron a dejar en claro su molestia.