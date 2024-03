La impactante reaparición de Aryna Sabalenka después de la tragedia y el pacto con Paula Badosa, su próxima rival en Miami

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka vive un calvario tras la repentina muerte de su novio, el ex hockista Konstantin Koltsov, quien falleció en extrañas circunstancias en Miami, a comienzos de esta semana. De acuerdo a los informes policiales, la causa de muerte se debió a un suicidio. No obstante, todo se encuentra en investigación.

A pesar de lo dolorosa de la situación, la número dos del mundo decidió disputar igualmente el WTA 1000. Y, de hecho, retomó de inmediato los entrenamientos de cara a su debut. Eso sí, lo hizo con un importante detalle: lució un riguroso negro en su vestimenta, según se pudo apreciar en una imagen que rápidamente se hizo viral.

Su debut está programado para el viernes, donde se medirá en la segunda ronda con su mejor amiga, la española Paula Badosa, quien superó en su estreno a la rumana Simona Halep, por 1-6, 6-4 y 6-3. La situación no deja de ser particular, sobre todo para la hispana.

“Realmente no sé qué decir. Es una de mis mejores amigas y sé por lo que está pasando, y no es fácil. No sé qué decir. Es una mujer fuerte y creo que sacará fuerzas de cualquier parte”, expresó Badosa en la rueda de prensa posterior a su victoria. “Quiero decir que no quiero hablar de eso. Pero, por supuesto, como dije antes, ella es una de mis mejores amigas. Ayer hablé mucho con ella. Esta mañana lo mismo. Entonces sé por lo que está pasando. Conozco toda la situación, lo que está pasando”, continuó.

Una promesa

“No quiero hablar más de ello porque dije que no lo haría. Es mi mejor amiga y se lo prometí. Lo dejamos aquí. Lo siento”, advirtió, para luego desahogarse: “Para mí también es muy impactante lo que está viviendo porque es mi mejor amiga y no quiero que sufra. Es una situación muy dura. Y a la vez jugar contra ella es muy incómodo”.

En cuanto al partido, la exnúmero tres del mundo manifestó que se definirá por detalles. “Nos conocemos muy bien y sé lo que hará y ella sabe lo que haré yo. Creo que estos partidos se deciden por quién está jugando mejor en ese momento y tiene logra los mejores golpes en los momentos importantes. Creo que cuando juegas contra tenistas que nos conocemos muy bien, el partido se decide en los puntos claves, cómo jugar en ese momento y cómo te sientes física y mentalmente. Creo que será ese tipo de partido y espero que caiga de mi lado”, cerró.