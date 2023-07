Gary Medel explica por qué le cerró las puertas a la UC: “Brasil está en un nivel muy alto en comparación con el fútbol chileno”

Gary Medel está de vuelta en Sudamérica, pero no es Chile su destino, sino Brasil. El defensor es refuerzo de Vasco da Gama, que se encuentra en una complicada situación en la Primera División de su país: son penúltimos, con nueve puntos en 14 partidos. El Pitbull quiere ayudar al club a salir de aquella posición y busca competir más arriba.

“En comparación con la liga chilena, la brasileña está en un nivel muy alto. Lo que yo quiero es estar en este torneo que es súper competitivo. Eso me lleva a jugar con grandes futbolistas, con grandes equipos y a estar en la Selección, que es lo que yo quiero, seguir compitiendo a gran nivel”, señala el zaguero.

“Sabemos la calidad y cantidad de jugadores que saca el fútbol brasileño, han salido los mejores jugadores de aquí a Europa y de toda la historia, es una experiencia nueva, quería estar en esta competición donde se juega bastante. Hace mucho calor, pero contento por eso”, agrega.

Una vez que se confirmó su salida del Bologna, algunos pensaban que podía darse el retorno del bicampeón de América a la UC. Sobre todo, al recordar declaraciones pasadas del central. “Si vuelvo, será a Universidad Católica. A otro lado no quiero ir. Quiero darle cosas importantes, jugar Libertadores”, dijo hace algún tiempo.

Sin embargo, optó por el Brasileirao. “Es una experiencia nueva, Vasco es un club muy grande. Estoy muy contento por esta nueva experiencia. He estado con hinchas que son pesados, que son intensos, que les gusta ganar y que el jugador se entregue al cien por ciento y yo creo que representaré muy bien lo que quieren. Obviamente dejaré el alma por este equipo; esperamos que los resultados vengan a favor de nosotros y podamos llevar al equipo donde se merece (... ) Esto se consigue trabajando, mentalizándose. No hay excusas para nada y junto a los hinchas vamos a dar vuelta esta situación”, explica en su llegada a Río de Janeiro.

El futbolista de 35 años está a disposición de Ramón Díaz y sostiene que va a jugar en la posición que lo pongan. “Estoy para lo que él requiera, ya sea jugando de central o de volante. La verdad no me veo en dificultades de jugar en cualquier puesto, me entrego para lo que el equipo necesite en este momento”, apunta.

Medel también se refirió a los otros chilenos que compiten en Brasil, Erick Pulgar y Arturo Vidal. El volante formado en Colo Colo cambió de equipo a mitad de semana, pasando del Flamengo al Athletico Paranaense. “Soy muy amigo de ambos, también conversé con Claudio Maldonado, que estuvo en el cuerpo técnico acá. Todos ellos me comentaron cómo es el fútbol aquí, que hay que estar preparado al 100 por ciento, se juega cada tres días, y si uno no está íntegro, te comen vivo”, dice.

Según da a conocer el formado en San Carlos de Apoquindo, se fue a vivir a Cidade Maravilhosa solo, sin sus hijos, que lo habían acompañado durante sus últimas estadías en Europa. “Me vine solo, sin mi familia, para dedicarme por completo al club y tratar de mejorar su situación. Para eso me trajeron”, enfatiza.