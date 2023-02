Golfista colombiano confirma el arribo de Mito Pereira al LIV Golf

El futuro de Guillermo Pereira en el golf parece aclararse cada vez más. Después de que Telegraph diera por hecha la llegada de Mito al LIV Golf, este jueves el colombiano Juan Sebastián Muñoz confirmó el arribo del chileno quien acompañará a Joaquín Niemann en la competencia que cuenta con el apoyo de capitales saudíes.

Lo hizo en medio de las explicaciones para justificar su cambio del PGA Tour. “Ese tema comenzó en agosto, y al principio hubo mucho debate interno: qué estoy buscando del golf, qué estoy buscando de la vida. Muchos jugadores empezaron a irse para el LIV, cada vez quedaban menos latinos en el PGA Tour y cada vez quedaban menos de mi equipo, entonces tomé la decisión de mantener lo que me gusta a mí del golf, esa comunidad con la que me he mantenido en el golf”, explicó al diario El Tiempo.

“También influyó el tiempo: ahora que voy a ser padre dentro de poco, me va a garantizar estar más en casa. También me va a permitir dejar de presionarme, de jugar tanto tiempo a veces sin sentido. Uno quiere ganar todas las semanas, aunque no hay mucha diferencia de un evento grande a un evento chico. Esto me va a reenergizar para todos los eventos que voy a jugar. Estoy feliz. Tranquilo, más que todo, por lo que viene, y listo para arrancar en México”, complementó.

Luego reveló que la influencia de Joaquín Niemann fue clave en la toma de esta decisión. “El primer contacto se dio, más que todo, a través de Joaquín Niemann. A mí no me hubiera interesado el LIV de no ser por tener la posibilidad de hacer un equipo con mis amigos jugando golf, algo que nunca imaginé posible. Eso hace un año no existía”, expuso.

Además indicó que “Joaquín está jugando bien y le proponen ser capitán del equipo y le ofrecen una gran cantidad de dinero. Yo dejé el tema en manos de él: si él se quedaba en el PGA Tour, pues yo no me iba, y si se iba, como pasó, pues había gran chance de que yo me fuera. Cuando decide irse, empieza a buscar la manera de que yo hiciera parte de ese equipo”.

Y en medio de todo esto, confirmó el arribo de Pereira al LIV Golf. “Luego Mito (Pereira) se comprometió, ya se había ido Joaco, ya se había ido Carlos (Ortiz), ya se había ido Abraham (Ancer), entonces yo quedé solo y empecé a preguntarme qué iba a hacer”.

También reconoció que extrañó a sus amigos mientras disputaba la President Cup. “Me había puesto la meta de jugar ese torneo con Joaco, con Cam Smith, con Abraham, pero muchos de ellos ya se habían ido al LIV. Con los que estuve allá compartimos un tiempo muy especial y lo hicimos todo para dar la pelea. Creo que lo conseguimos. Ahí vino un comentario de Mito: ‘Imagínate hacer esto por gente que de verdad te importa’. El concepto es muy divertido. Eso sí tuvo influencia. Pero en caliente, cuando le gané al número uno, pensé que mi misión era quedarme en el PGA Tour y ver hasta dónde puedo soñar, pero luego me di cuenta de que no estaba igual de motivado por dentro para alcanzar las glorias individuales”.

Por lo pronto, y a falta de la oficialización, todo indica que el grupo de amigos podrá reunirse en Mayakoba, Playa del Carmen (México), entre el 24 y 26 de febrero.