Ricardo Gareca aclara sus dichos sobre su interés de dirigir a la selección chilena

Ricardo Gareca pudo tener la opción de ver el Mundial de Qatar 2022 siendo uno de los protagonistas. Sin embargo, la selección de Perú terminó cayendo en el repechaje para inscribirse en la fase de grupos.

“Siempre tuve la intención de verlo desde adentro a Qatar y fue un golpe duro, pero estoy acostumbrado que los resultados forman parte de nuestra carrera. Convivimos con la frustración. Cuando uno empieza alejarse de lo que pasó uno vuelve a la normalidad”, comentó en diálogo con el programa radial Super Deportivo en el que también aprovechó de hablar sobre Lionel Messi, Lionel Scaloni y de su futuro como DT.

El extécnico de Perú también aprovechó la oportunidad para aclarar sus dichos respecto a la selección chilena. En una entrevista concedida, el estratega había dejado en claro su interés de dirigir a Chile. Su nombre estuvo en la pelea con Eduardo Berizzo para tomar la Roja tras la destitución de Martín Lasarte. “Estoy abierto a todas las posibilidades. Me he tomado el tiempo suficiente y depende lo que salga, me pondré a trabajar. Mi amigo (Julio César) Falcioni me habló muy bien de Chile, por la tranquilidad y la seriedad. Eso me interesa”, dijo semanas atrás.

Hoy, Gareca saca la voz para explicar su intención de dirigir a la Roja. “Me preguntaron si me gustaría trabajar en Chile y dije que sí, que hay clubes importantes. Lo mal interpretaron y lo llevaron para el lado de Selección (...) Nunca contestaría sobre un club o selección que haya gente trabajando. Respondí sobre la Liga de Chile y me mal interpretaron. Ahi está Berizzo. Estoy abierto a ser DT de una Selección o de un club. Lo que surja, no tendría problema”, dijo, en específico, a Radio Continental.

Sobre el goleador argentino, expresó que “Messi está sentado en la mesa de los diferentes y legendarios. Tengo palabras de agradecimiento para nosotros que nos gusta el fútbol, el talento, la habilidad, el gol, él ha hecho un poco de todo. Si se eligen los mejores del mundo, él está entre ellos. Ahora decir ‘este es el mejor del mundo’, no lo sé”, comenzó diciendo sobre el actual jugador del PSG.

“Habría que investigar más, porque no se trata solamente de lo que ganó. Al menos para mí, tienen que ver otras cosas. Por ejemplo, en mi caso, tiene que ver en lo completo que es el jugador. Para definir quién es el mejor del mundo no alcanza con determinar cuántas cosas ganó, porque todos ganaron cosas importantes”, continuó.

“Salió campeón del mundo Pelé, salió campeón del mundo Maradona y salió campeón del mundo Messi y el fútbol no cambio, sigue. Si apareció un Messi, es porque antes hubo un Maradona y antes un Pelé. Nosotros tenemos esa raza. No es que si se va Messi desaparece todo. El fútbol sigue andando y si hay algo que no va a desaparecer es el fútbol”, agregó.

También se refirió a cómo lo ve en la actualidad, considerando su edad que lo pone al límite para llegar al Mundial de 2026. “Con 35 años a Messi lo veo joven y entero. No lo veo acabado. La imagen que transmite ayuda mucho, una imagen que tiene que ver con lo ideal. Lo de Leo es una excepción. Yo no me agarraría tanto del jugador, a mí me gusta el Messi que despierta desde su familia. Alcanzar ese nivel como jugador no es normal para el futbolista de estos tiempos, pero sí como profesional. Ese es el legado que deja él: se puede ser un jugador excepcional, con una vida tranquila”.

A su vez, expresó qué fue lo que más le gustó de Messi en el Mundial. “No fue tanto lo que hizo futbolísticamente, me gustó mucho más su carácter, su liderazgo como capitán y su compromiso. Protestando cuando había que protestar, estando en calma cuando tenía que estar en calma. Enojado cuando se tenía que enojar. Futbolísticamente lo vi como nos tiene acostumbrados, pero me gustó mucho más su carácter”.

Al mismo tiempo, reflexionó sobre la posibilidad de tenerlo como pupilo. “Dirigir a Leo, en algún momento de mi carrera, hubiese sido una bendición, por más que hoy lo vea improbable. Me hubiera gustado dirigirlo antes, en su plenitud, más joven. Con esa juventud arrolladora. Sería una bendición independientemente de su edad”.

Ricardo Gareca dejó el cargo como seleccionador de Perú tras perder el repechaje. Foto: Reuters.

Reconocimiento a Scaloni

Gareca también tuvo palabras para referirse a su colega Lionel Scaloni quien debió tomar el desafío de llevar a la Albiceleste al Mundial de Qatar tras quedar a cargo como interino para luego ser confirmado. “Scaloni no llegó con el proceso ideal. Era una incertidumbre de todos, pero que nada tiene que ver con su capacidad”, opinó.

“Era lógico las dudas que se podían generar. Campeón puede salir porque tiene equipo y nombres para hacerlo. Ahora el desafío es sostenerlo en el tiempo y eso va a depender de él, porque siempre será recordado como un entrenador campeón del mundo, pero si se sigue elevando dependerá de él y de seguir creciendo, manteniendo los pies sobre la tierra, que mejore en todo aspecto. Recién comienza su carrera y ya sale campeón del mundo”, añadió.

Por último, se refirió a su futuro tras dejar la banca de Perú con Boca Juniors como una alternativa. “No le cierro las puertas a nada, no es algo que me propongo. El fútbol te lleva a lugares que no tenías pensado. Solo quiero que me encuentre preparado. Es mi trabajo, no es algo que yo elija”, cerró.