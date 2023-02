Gobierno de Arabia Saudita deposita millonario premio a cada jugador del Al Hilal por eliminar al Flamengo de Vidal del Mundial de Clubes

En Arabia Saudita celebran. La sorpresiva victoria del Al Hilal sobre Flamengo por 3-2, en las semifinales del Mundial de Clubes, desató la locura en un país que ve cómo sus equipos comienzan a ser protagonistas de la competencia internacional.

“Es la primera vez que lleva Al-hilal llega a una final y me imagino que el pueblo árabe debe estar muy contento. Estamos felices y disfrutando del gran momento”, dijo Ramón Díaz, el técnico argentino que se gana el reconocimiento de todo el pueblo árabe. El estratega se transformó en el primer técnico que lleva a un equipo de Arabia Saudita a la final del Mundial de Clubes.

La hazaña no pasó desapercibida para el gobierno de Arabia Saudita. El Ministerio de Deportes anunció que cada miembro del plantel rrecibirá 500.000 riales saudíes ($106 millones) tras vencer al equipo que contó con los chilenos Arturo Vidal y Erick Pulgar, según publica el portal brasilero Globoesportes.

El premio fue informado por el Príncipe Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, ministro de deportes. Al Hilal les agradeció a través del líder de la directiva del club, Fahad Alotaibi. “Un sincero agradecimiento a su Alteza Real el Príncipe Abdulaziz por la iniciativa de felicitar y premiar económicamente a los campeones tras la histórica clasificación para la final”, dijo el director.

Al Hilal logra esta hazaña en su cuarta participación en la competencia, luego de ser elegido por la Confederación Asiática para representar al continente, como campeón de la Champions local. Otros dos clubes asiáticos ya habían llegado a la final del Mundial: el Kashima Antlers, de Japón, en 2016, y el Al Ain, de Emiratos Árabes Unidos, en 2018. Ambos fueron representantes del país anfitrión en tales ediciones y perdieron ante el Real Madrid.

Críticas a Vidal y Pulgar en Brasil

En Brasil no perdonan el fracaso del Mundial de Clubes. Los medios locales apuntan a varios futbolistas del plantel, entre ellos a Arturo Vidal y Erick Pulgar.

Los primeros dardos fueron para Pulgar. El medio Lance, por ejemplo, lo calificó con una nota 4 de un máximo de diez. “Qué mal entró. Inexplicable patada, amarilla por la primera jugada de la segunda parte y un error de pase que derivó en el gol de Vietto”, consignaron en su uno por uno.

Peor fue la calificación entregada por Globoesporte que le entregó un 2 bajo la misma escala. “Empezó dando la impresión de que mejoraría al equipo, pero cometió el error que culminó con su eliminación. También recibió una tarjeta amarilla innecesaria”, consignaron.

En el caso de Vidal, el futbolista ingresó a casi 10 minutos del final. En ese tramo de juego no alcanzó a destacar. De hecho, Lance decidió no entregarle una nota debido a que “no tuvo tiempo de mostrar nada interesante”.

Globoesporte, por su parte, le entregó un 3,5: “Empezó mal y falló jugadas que no suele hacer”, expusieron. Claro que este panorama no es tan sombrío en relación a la manera en la que se refirieron al adiestrador Vítor Pereira quien terminó siendo calificado con un uno por el mismo medio.

“Incluso con uno menos, sacó del mediocampo a las dos cabezas pensantes. Malas decisiones. Es uno de los principales responsables de uno de los mayores bochornos de la historia del Flamengo”, argumentaron.