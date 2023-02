“No tuvo tiempo de mostrar nada interesante”: en Brasil critican a Arturo Vidal tras la eliminación de Flamengo del Mundial de Clubes

El Flamengo de Arturo Vidal y Erick Pulgar no pudo con el Al Hilal en el choque que los enfrentó por las semifinales del Mundial de Clubes. El cuadro de Arabia Saudita se instaló en la final de la competencia después de superar por 3-2 al cuadro brasileño, que terminó sufriendo más de la cuenta tras la expulsión de Gerson en el final de la primera parte.

Ante esta situación, y con el marcador en contra por 2-1, el técnico Vítor Pereira debió hacer las primeras modificaciones para enfrentar la segunda mitad. Allí apareció Erick Pulgar para reemplazar a Giorgian de Arrascaeta, aunque su actuación en los minutos que sumó no fue de las mejores.

Así lo reflejó la prensa brasileña. Lance, por ejemplo, lo calificó con una nota 4 de un máximo de diez. “Qué mal entró. Inexplicable patada, amarilla por la primera jugada de la segunda parte y un error de pase que derivó en el gol de Vietto”, consignaron en su uno por uno.

Peor fue la calificación entregada por Globoesporte que le entregó un 2 bajo la misma escala. “Empezó dando la impresión de que mejoraría al equipo, pero cometió el error que culminó con su eliminación. También recibió una tarjeta amarilla innecesaria”, consignaron.

Dardos a Vidal

A casi diez minutos del final, el DT de Flamengo decidió enviar a la cancha a Arturo Vidal, claro que en esos minutos que alcanzó a estar en la cancha no alcanzó a destacar. De hecho, Lance decidió no entregarle una nota debido a que “no tuvo tiempo de mostrar nada interesante”.

Globoesporte, por su parte, le entregó un 3,5: “Empezó mal y falló jugadas que no suele hacer”, expusieron.

Claro que este panorama no es tan sombrío en relación a la manera en la que se refirieron al adiestrador Vítor Pereira quien terminó siendo calificado con un uno por el mismo medio.

“Incluso con uno menos, sacó del mediocampo a las dos cabezas pensantes. Malas decisiones. Es uno de los principales responsables de uno de los mayores bochornos de la historia del Flamengo”, argumentaron.

La amenaza de Vidal contra el Madrid

Además, para Arturo Vidal este duelo tiene otro peso, pues en medio de las celebraciones tras obtener la Copa Libertadores, y con ello la clasificación al Mundial de Clubes, había señalado “Madrid, te vamos a romper el culo”, una situación que al menos ya no ocurrirá en la final.

Una frase que diversos medios le terminaron por recordar tras la eliminación. “Lo que sucede cuando escupes para arriba... Hoy todos recuerdan su amenaza al Real Madrid después de ganar la Copa Libertadores”, posteó el diario Marca en su cuenta de Twitter.

Además, en su sitio web publicaron una nota bajo el título de “La calentada de Arturo Vidal tras ganar la Libertadores que hoy se vuelve en su contra”.

También la cuenta oficial en Twitter del programa El Chiringuito posteó el video del chileno diciendo la recordada frase, acompañada de un texto: “01/11/2022, Arturo Vidal ‘avisa’ al Madrid tras ganar la Libertadores con Flamengo. 07/02/2023, el Flamengo eliminado en semifinales del Mundial de Clubes contra el Al Hilal”.