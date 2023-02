“Lo que sucede cuando escupes para arriba”: en España se burlan de la amenaza de Arturo Vidal al Real Madrid tras la eliminación de Flamengo

Fue un duro golpe para Flamengo y el fútbol de Sudamérica. El Mengao cayó por 3-2 ante el Al Hilal de Arabia Saudita y fue eliminado del Mundial de Clubes, en una escuadra en la que los chilenos Arturo Vidal y Erick Pulgar no fueron solución. Ambos ingresaron desde el banco, sin embargo, el ex UC cometió un error en la salida que acabó en el tercer tanto del equipo adiestrado por Ramón Díaz, mientras que el King entró en los 81′ y su partido será más recordado por el caño que le hizo Luciano Vietto. De todas formas, no fue una buena tarde para nadie en el Fla.

Para colmo, una vez consumada la eliminación del cuadro de Río de Janeiro, el Rey comenzó a ser objeto de burlas por parte de los medios españoles, quienes recordaron su frase tras ganar la Copa Libertadores el año pasado: “Madrid, te vamos a romper el culo”, dijo el mediocampista, en medio de los festejos, en referencia a un eventual duelo ante el Real Madrid en el presente Mundial de Clubes, lo cual ya no podrá ser.

“Lo que sucede cuando escupes para arriba... Hoy todos recuerdan su amenaza al Real Madrid después de ganar la Copa Libertadores”, posteó el diario Marca en su cuenta de Twitter. Además, en su web, publicaron una nota que titularon: “La calentada de Arturo Vidal tras ganar la Libertadores que hoy se vuelve en su contra”.

Otros en ese país que tuvieron palabras para el Rey Arturo fue la cuenta oficial en Twitter del programa El Chiringuito. Ahí postearon el video del chileno diciendo la recordada frase, acompañada de un texto: “01/11/2022, Arturo Vidal ‘avisa’ al Madrid tras ganar la Libertadores con Flamengo. 07/02/2023, el Flamengo eliminado en semifinales del Mundial de Clubes contra el Al Hilal”.

En Argentina también

Pero no solo en España recordaron las palabras del jugador de La Roja. En Argentina, país en donde recuerdan especialmente a Vidal después de las dos Copa América ganadas en 2015 y 2016, también se burlaron. Específicamente el diario Olé, quienes postearon: “¿Qué estará pasando por la cabeza de este señor? Arturo Vidal, en la celebración de la Copa Libertadores, había picanteado: ‘Madrid, te vamos a romper el c***”'. En la semi del Mundial de Clubes, Flamengo terminó perdiendo 3-2 frente al Al-Hilal de Ramón Díaz...”, escribieron en Twitter.