Hazard ironiza con su paso por el Real Madrid: “Llevo tres años descansando”

Lapidario. Así fue el veredicto de Eden Hazard para resumir su paso por el Real Madrid, cuadro al que llegó en junio de 2019 tras fichar procedente del Chelsea.

Luego de cuatro temporadas en el club merengue, el balance no es el de los mejores. Relegado a un lugar secundario en el plantel, el belga nunca pudo mostrar los pergaminos que lo llevaron a firmar por el conjunto de la capital española, en gran parte por las recurrentes lesiones que sufrió.

Por lo mismo, a comienzos de este mes los blancos anunciaron el término del contrato con el extremo, a quien aún le quedaba un año de vínculo.

Consultado sobre su futuro, ligado a equipos de la MLS de Estados Unidos, al Lille francés (donde debutó profesionalmente) o al RWD Molenbeek de Bélgica, el oriundo de La Louviere señaló que “es cierto que, en los últimos días, he leído muchas cosas sobre mí. Y muchas tonterías. ¿Ir a Molenbeek con mi hermano? No sé si es una estupidez, ya veremos”.

Sobre lo mismo, agregó que “sé que no estoy dando las respuestas que se esperan pero es porque, sinceramente, todavía no las tengo. Dicho esto, puedo asegurar que sigo siendo capaz de ser futbolista profesional; mi cuerpo aguanta. Además, he estado descansando durante tres años”, lanzó sin filtro sobre su periplo por Madrid.

Precisamente su paso por los merengues fue muy criticado, incluso por ex compañeros de equipo como el alemán Toni Kroos, quien hace solo unos días dijo que el belga “vino por mucho dinero y dejó morir su carrera”.

De todas maneras, Hazard no descarta el retiro de la actividad: “¿Retirada? Honestamente, todavía no lo sé. Después de estos tres años complicados, solo quiero pasar tiempo con mi familia, irme de vacaciones como todo el mundo”, expresó al respecto.

Por lo pronto el ex jugador del Real Madrid se deja querer. Este sábado recibió un homenaje por parte de la Federación belga -tras anunciar su retiro de Los Diablos Rojos luego del Mundial de Qatar 2022- en el entretiempo del partido que su selección igualó 1-1 con Austria en Bruselas por las Eliminatorias para la Eurocopa 2024.